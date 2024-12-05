Штрафи за використання літньої гуми у зимовий період можуть з'явитися в Україні

Законопроєкт, який передбачає штрафи за використання літньої гуми у зимовий період, вже зареєстрований. Наразі такої відповідально не передбачено.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пишуть "Українські новини".

За словами Білошицького, є підтримка ряду депутатів щодо цього питання, але є сумніви, що вони встигнуть дійти до цього питання до кінця цієї зими. Він додає, що наразі триває законодавча дискусія і є багато нюансів, а також є багато противників та консерваторів.

Згідно зі законопроєктом, то пропонуються такі штрафи – 340 гривень для легкових автомобілів і 8500 грн для вантажівок і автобусів.

"Питання в тому, що зимова гума – це вже не питання дискусій, це вже доведений факт, що це і менший гальмівний шлях і більша керованість автомобілем і менший ризик негативних наслідків у вигляді ДТП, особливо з потерпілими та загиблими. Тобто це не питання треба чи не треба. Це питання, що треба. Просто, поки що це рекомендація, яка прописана в правилах дорожнього руху", – додав заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Він також наголошує на важливості колективної відповідальності та наводить приклад: "Ми з вами, наприклад, замінили гуму на зимову, але їде третій, який "адепт" класичного стилю і на літній гумі. От він їде і хтось раптово вибігає перед світлофором чи на пішохідний перехід. У правилах це заборонено, але так трапляється. Ми з вами гальмуємо, а той, що третій їде позаду не гальмує, тому що йому треба набагато довше гальмувати. І от він у нас врізається. Виходить так, що ми з вами фактично заручники тієї ситуації, тому що хтось вирішив, що це йому не потрібно. Ми з вами замінили гуму, витратили свої кошти, подбали про свою безпеку, безпеку оточуючих, інших учасників дорожнього руху, а хтось вважає, що це не потрібно, і ми з вами через це страждаємо. Тобто, немає колективної відповідальності. Так не має бути".