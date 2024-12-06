Onuka і Євген Клопотенко знялися у документалці про зимові традиції України: дивіться трейлер

Українська музикантка Onuka, шеф-кухар Євген Клопотенко та художниця-костюмерка Леся Патока знялися у документалці “Запал”, присвяченій автентичним зимовим традиціям України.

Вони вирушили на захід України, щоб дослідити маловідомі аспекти української зимової культури: гастрономії, музики та стилю. У фокусі першого випуску серії “Запал. Маланка” — Різдво та традиції, що пов'язані із зимовими святами.

Випуск вийде вже 10 грудня.

Проєкт “Запал” створила студія Craft Story. Його мета — відкрити багатство української культури через подорожі та дослідження традицій. Першу серію присвятили півночі України, а наступні випуски розкажуть про Великдень, свято Івана Купала та традиційне українське весілля.

Фото: скриншот трейлера