Onuka і Євген Клопотенко знялися у документалці про зимові традиції України: дивіться трейлер
Українська музикантка Onuka, шеф-кухар Євген Клопотенко та художниця-костюмерка Леся Патока знялися у документалці “Запал”, присвяченій автентичним зимовим традиціям України.
Вони вирушили на захід України, щоб дослідити маловідомі аспекти української зимової культури: гастрономії, музики та стилю. У фокусі першого випуску серії “Запал. Маланка” — Різдво та традиції, що пов'язані із зимовими святами.
Випуск вийде вже 10 грудня.
Проєкт “Запал” створила студія Craft Story. Його мета — відкрити багатство української культури через подорожі та дослідження традицій. Першу серію присвятили півночі України, а наступні випуски розкажуть про Великдень, свято Івана Купала та традиційне українське весілля.
Фото: скриншот трейлера
Опубліковано: 06 грудня 2024
Продаж нової нерухомості у Києві впав на 70% у порівнянні з 2021 роком, але ціни зростають Сонячна електростанція, здатна заживити цілий мікрорайон, працює на Запоріжжі Київ залишився єдиним містом в Україні, де зупиняють комунальний транспорт під час тривог На Київщині відбудували міст через річку Ірпінь, зруйнований у лютому 2022-го