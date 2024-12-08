У Бородянці облаштовують новий парк на центральній площі

В рамках проєкту “Відродження Бородянки” в центрі селища на Київщині облаштовують сучасний парк.

Про це йдеться у соцмережах Бородянської громади.

Парк включатиме декоративні квітники, зони відпочинку, ігрові майданчики та фонтани. Також створять “Джерело Відродження” у вигляді пшеничного поля та “Ріку життя” з квіткових композицій.

До реалізації проєкту долучилися волонтери з різних регіонів України. Наразі тривають роботи з висадки рослин та облаштування території.



Фото: соцмережі Бородянської громади