У Бородянці облаштовують новий парк на центральній площі
В рамках проєкту “Відродження Бородянки” в центрі селища на Київщині облаштовують сучасний парк.
Про це йдеться у соцмережах Бородянської громади.
Парк включатиме декоративні квітники, зони відпочинку, ігрові майданчики та фонтани. Також створять “Джерело Відродження” у вигляді пшеничного поля та “Ріку життя” з квіткових композицій.
До реалізації проєкту долучилися волонтери з різних регіонів України. Наразі тривають роботи з висадки рослин та облаштування території.
Фото: соцмережі Бородянської громади
Опубліковано: 08 грудня 2024
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