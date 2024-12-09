На Закарпатті з’явиться новий індустріальний парк: що там вироблятимуть
Уряд вніс до реєстру новий індустріальний парк на Закарпатті. Він матиме назву “Мужай”.
Про це повідомили у Міністерстві економіки.
Індустріальний парк будують на території Берегівського району Закарпатської області. Площа парку — 30,6 гектара. Тут буде створено до 427 нових робочих місць. Для втілення проєкту залучили 763 мільйони гривень.
“Створення понад 400 робочих місць у різних галузях переробної промисловості, а також у сфері науково-технічної діяльності, стане значним стимулом для економічного зростання регіону”, — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.
На новому підприємстві вироблятимуть:
- харчові продукти;
- папір та паперові вироби;
- неметалеву мінеральну продукцію;
- готові металеві вироби, крім машин та устатковання;
- вироби з деревини та корка, крім меблів;
- автотранспортні засоби, причепи, напівпричепи тощо.
Фото: Pixabay
Опубліковано: 09 грудня 2024
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