Uklon запускає щотижневий автобус із Києва до Буковеля

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Ірина Маймур
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Сервіс таксі Uklon запускає трансфер Uklon Ski Bus із Києва до Буковеля.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Автобуси курсуватимуть щотижня до середини березня. Рейси з Києва відправлятимуться щочетверга з центрального автовокзалу до автобусної станції “Поляниця”, а зворотні рейси — щонеділі.

Перший рейс заплановано на 12 грудня, квитки можна придбати онлайн. Вартість поїздки в одну сторону становить 1200 гривень.

Автобуси оснащені всіма необхідними зручностями для комфортної подорожі, включаючи Wi-Fi, розетки, систему опалення та телевізори. У вартість квитка входить перевезення спортивного спорядження — лиж, сноубордів або санчат.

Крім трансферу, на території Буковеля можна буде скористатися послугами Uklon для поїздок до туристичних локацій в Івано-Франківській області. Вартість таких замовлень залежатиме від попиту, погодних умов і стану доріг.

Фото: Uklon

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Опубліковано: 10 грудня 2024
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