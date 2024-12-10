Кінопремія “Золотий глобус” оголосила номінантів 2025 року: список

Стали відомі номінанти 82-ї кінопремії “Золотий глобус”.

Про це йдеться на офіційному сайті премії.

Десять номінацій отримав мюзикл режисера Жака Одіара “Емілія Перес”. Драма “Бруталіст” режисера Брейді Корбета також зібрала чималу кількість номінацій — історія претендує на сім нагород. А шість статуеток має шанси забрати додому команда фільму “Конклав”.

Церемонія нагородження відбудеться 5 січня 2025 року в Лос-Анджелесі. Ведучою стане американська стендап-комікеса, актриса, подкастерка, радіо- та телеведуча Ніккі Глейзер.

Найкращий фільм (драма)

“Бруталіст” (The Brutalist)

“Повна невідомість” (A Complete Unknown)

“Конклав” (Conclave)

“Дюна: Частина 2” (Dune: Part Two)

“Нікелеві хлопчики” (Nickel Boys)

“5 вересня” (September 5)

Найкращий фільм (комедія або мюзикл)

“Анора” (Anora)

“Суперники” (Challengers)

“Емілія Перес” (Emilia Perez)

“Справжній біль” (A Real Pain)

“Субстанція” (The Substance)

“Wicked” Чародійка”

Найкращий фільм іноземною мовою

“Все, що ми уявляємо як світло” (Індія)

“Емілія Перес” (Франція)

“Дівчина з голкою” (Данія, Польща, Швеція)

“Я все ще тут” (Португалія)

“Насіння священного інжиру” (Франція, Німеччина, Іран)

“Вермільйо” (Італія, Франція, Бельгія)

Найкращий актор драматичного фільму

Едріан Броуді (“Бруталіст”)

Тімоті Шаламе (“Повна невідомість”)

Денієл Крейґ (“Квір”)

Колман Домінго (Sing Sing)

Ральф Файнс (“Конклав”)

Себастіан Стен (“Учень. Історія Трампа”)

Найкраща акторка драматичного фільму

Памела Андерсон (The Last Showgirl)

Анджеліна Джолі (“Марія”)

Ніколь Кідман (“Дівчинка”)

Тільда Свінтон (“Сусідня кімната”)

Фернанда Торрес (“Я все ще тут”)

Кейт Вінслет (Lee)

Найкращий серіал (драма)

“День Шакала” (The Day of the Jackal)

“Дипломатка” (The Diplomat)

“Містер і місіс Сміт” (Mr. and Mrs. Smith)

“Сьоґун” (Shogun)

“Кульгаві коні” (Slow Horses)

“Гра в Кальмара” (Squid Game)

Найкращий серіал (комедія або мюзикл)

“Початкова школа “Ебботт” (Abbott Elementary)

“Ведмідь” (The Bear)

“Джентльмени” (The Gentlemen)

“Хитрощі” (Hacks)

“Ніхто цього не хоче” (Nobody Wants This)

“Убивства в одній будівлі” (Only Murders in the Building)

Фото: apollohou.com