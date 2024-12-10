Кінопремія “Золотий глобус” оголосила номінантів 2025 року: список
Стали відомі номінанти 82-ї кінопремії “Золотий глобус”.
Про це йдеться на офіційному сайті премії.
Десять номінацій отримав мюзикл режисера Жака Одіара “Емілія Перес”. Драма “Бруталіст” режисера Брейді Корбета також зібрала чималу кількість номінацій — історія претендує на сім нагород. А шість статуеток має шанси забрати додому команда фільму “Конклав”.
Церемонія нагородження відбудеться 5 січня 2025 року в Лос-Анджелесі. Ведучою стане американська стендап-комікеса, актриса, подкастерка, радіо- та телеведуча Ніккі Глейзер.
Найкращий фільм (драма)
- “Бруталіст” (The Brutalist)
- “Повна невідомість” (A Complete Unknown)
- “Конклав” (Conclave)
- “Дюна: Частина 2” (Dune: Part Two)
- “Нікелеві хлопчики” (Nickel Boys)
- “5 вересня” (September 5)
Найкращий фільм (комедія або мюзикл)
- “Анора” (Anora)
- “Суперники” (Challengers)
- “Емілія Перес” (Emilia Perez)
- “Справжній біль” (A Real Pain)
- “Субстанція” (The Substance)
- “Wicked” Чародійка”
Найкращий фільм іноземною мовою
- “Все, що ми уявляємо як світло” (Індія)
- “Емілія Перес” (Франція)
- “Дівчина з голкою” (Данія, Польща, Швеція)
- “Я все ще тут” (Португалія)
- “Насіння священного інжиру” (Франція, Німеччина, Іран)
- “Вермільйо” (Італія, Франція, Бельгія)
Найкращий актор драматичного фільму
- Едріан Броуді (“Бруталіст”)
- Тімоті Шаламе (“Повна невідомість”)
- Денієл Крейґ (“Квір”)
- Колман Домінго (Sing Sing)
- Ральф Файнс (“Конклав”)
- Себастіан Стен (“Учень. Історія Трампа”)
Найкраща акторка драматичного фільму
- Памела Андерсон (The Last Showgirl)
- Анджеліна Джолі (“Марія”)
- Ніколь Кідман (“Дівчинка”)
- Тільда Свінтон (“Сусідня кімната”)
- Фернанда Торрес (“Я все ще тут”)
- Кейт Вінслет (Lee)
Найкращий серіал (драма)
- “День Шакала” (The Day of the Jackal)
- “Дипломатка” (The Diplomat)
- “Містер і місіс Сміт” (Mr. and Mrs. Smith)
- “Сьоґун” (Shogun)
- “Кульгаві коні” (Slow Horses)
- “Гра в Кальмара” (Squid Game)
Найкращий серіал (комедія або мюзикл)
- “Початкова школа “Ебботт” (Abbott Elementary)
- “Ведмідь” (The Bear)
- “Джентльмени” (The Gentlemen)
- “Хитрощі” (Hacks)
- “Ніхто цього не хоче” (Nobody Wants This)
- “Убивства в одній будівлі” (Only Murders in the Building)
Фото: apollohou.com
Опубліковано: 10 грудня 2024
“Укрзалізниця” запустила новий потяг із Дніпра до Харкова: як він курсуватиме Більше 950 МАФів демонтували у Києві восени: дивіться, як це відбувалося Петиція із закликом захистити мозаїку Алли Горської на фасаді ресторану “Вітряк” набрала голоси Київська кільцева електричка знову курсуватиме щопівгодини та повертає найпізніший рейс