Рекреаційна зона з'явиться у Львові на місці промислового ставка: візуалізації

У Львові на місці колишніх технічних ставків для розведення риби на вулиці Замарстинівській, 172 відновлять повноцінне озеро. Але тепер воно матиме не промислову, а рекреаційну функцію для відпочинку мешканців.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Новостворена рекреаційна зона з водоймою, яку відновить забудовник, буде відкритою для усіх, а не лише для мешканців житлового комплексу. Довкола озера територію планують озеленити та створити відпочинкові зони, також передбачається розмістити невеликий ресторан.

У 2023 році представники компанії Avalon, яка є орендарем землі, за рекомендацією міста замовили гідрогеологічні дослідження ділянки. Вони виявили порушення джерела живлення Голосківського струмка, через що природнє відновлення ставків є неможливим.

Тож орендарі мають намір зробити декоративний ставок орієнтовною площею плеса до 800 м.кв., звести поруч одноповерховий заклад громадського харчування з літнім майданчиком, а ще облаштувати довкола озера відпочинкові та ігрові майданчики.

Вже навесні 2025 року, після погодження змін до детального плану території, забудовник планує приступити до створення рекреаційної зони.

Фото: Львівська міська рада