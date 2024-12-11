“Укрзалізниця” модернізувала потяг Київської кільцевої електрички: як він виглядає
“Укрзалізниця” відновила електропоїзд моделі ЕР9М, який найближчим часом почне курсувати на маршруті Святошин — Буча — Немішаєво.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Поїзд оснащений пандусами, інклюзивними вбиральнями, місцями для людей з інвалідністю та кріпленнями для велосипедів. У ньому є порти Type-C та USB для зарядки гаджетів, а також навігація, дубльована шрифтом Брайля.
Модель ЕР9М добре знайома жителям Києва, оскільки такі електропоїзди використовуються на маршруті Київської кільцевої електрички.
Це вже дев'ятий капітально відновлений поїзд з початку 2024 року та 35-й із початку повномасштабного вторгнення.
Фото: УЗ
Опубліковано: 11 грудня 2024