“Укрзалізниця” модернізувала потяг Київської кільцевої електрички: як він виглядає

“Укрзалізниця” відновила електропоїзд моделі ЕР9М, який найближчим часом почне курсувати на маршруті Святошин — Буча — Немішаєво.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Поїзд оснащений пандусами, інклюзивними вбиральнями, місцями для людей з інвалідністю та кріпленнями для велосипедів. У ньому є порти Type-C та USB для зарядки гаджетів, а також навігація, дубльована шрифтом Брайля.

Модель ЕР9М добре знайома жителям Києва, оскільки такі електропоїзди використовуються на маршруті Київської кільцевої електрички.

Це вже дев'ятий капітально відновлений поїзд з початку 2024 року та 35-й із початку повномасштабного вторгнення.

Фото: УЗ