У Київській області встановлять 24 мобільні котельні для соцзакладів

У Київській області встановлять 24 мобільні котельні для потреб закладів освіти, медицини та житлового сектора.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА).

Перша партія з 12 котелень уже передана на об’єкти. Решта обладнання буде доставлена найближчим часом. Загальна потужність усіх котелень становить 11,3 МВт. Це установки потужністю 200, 500 та 1000 кВт.

Перевагою мобільних котелень є робота на двох видах палива: природному газі та дизельному пальному. Це дозволяє забезпечувати тепло навіть у разі перебоїв з електро- чи газопостачанням.

Фото: КОВА