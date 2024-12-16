Заняття з котойоги та кототерапія: в Ірпені з'явиться котопарк для врятованих тварин

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Валерія Гуржий
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В Ірпені з’явиться котопарк для врятованих тварин. Його у мікрорайоні Стоянка планує відкрити актор та волонтер Олексій Суровцев.

Про це він розповів під час бізнес-форуму в Ірпені, пише ITV.

"Котопарк – це великий притулок для котів, де 200-300 котів будуть мешкати у природному середовищі. Земельну ділянку я вже купив за власні кошти. Залишилося небагато – побудувати все", – розповів Суровцев.

За його словами, у притулку-котопарку посеред сосен будуть проходити заняття із котойоги, кототерапії, проводитимуться уроки доброти, де дітям розповідатимуть про догляд за тваринами та мотивуватимуть долучатися до соціальної та волонтерської роботи.

Проживатимуть у котопарку переважно безпритульні кішки.

Фото: depositphotos

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Опубліковано: 16 грудня 2024
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