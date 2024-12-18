Куди піти у Києві 20-22 грудня: "Пиріг і Батіг", маркет подарунків та книжкова ярмарка

Протягом 20-22 грудня відбудуться різноманітні події, серед яких концерти гурту "Пиріг і Батіг", різдвяні ярмарки і маркет Всі.Свої, Гаррі Поттер і зимовий фестиваль та вечірка у Куренях.

Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.

Субота

На вас чекає різдвяний декор для дому, текстиль та кераміка, свічки, іграшки, косметика, прикраси, одяг та аксесуари. І чимало смачного до столу: крафтове мʼясо та сири, всілякі солодощі, джеми й пасти, соуси і пʼянкі напої. І все це від українських брендів.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вул. Десятинна, 12

Коли: 21-22 грудня з 10:00

На ярмарку ви зможете придбати рідкісні зразки платівок, які давно шукали, а також знайти нові твори від улюблених виконавців. Крім того під час ярмарку відбудеться виставка картин київскього художника Андрія Клішина.

Ціна: вхід вільний

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Коли: 21 грудня з 10:30

Подія "Розгардіяш", присвячена культурі панку, на ній буде проведений аукціон, на якому ви зможете доєднаєтися до збору коштів для ЗСУ.

Лайнап: Хамерман знищує віруси, Sad Novelist. Також у програмі: тату корнер, аукціон, бар з коктельною мапою усіх районів Києва та смачна їжа.

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: КультМотив, вул. Спаська 36/31

Коли: 21 грудня 17:00

Тут ви зможете знайти речі від українських брендів, що мають певні недоліки: старі або архівні колекції, семпли, речі з незначними дефектами. Гроші збирають на ретрит для мам та дітей полеглих героїв.



Окрім цього, на події буде сектор, де кожен зможе упакувати придбані подарунки та залишити їх для дітей та мам, а також святково оформити подарунки для близьких людей.

Ціна: вхід вільний

Де: вул. Малопідвальна, 12

Коли: 21 грудня з 12:00

Тут ви зможете купити не тільки книжки, а й творчі лоти – закладки, листівки та прикраси від митців. Всі зароблені кошти підуть на ЗСУ.

Ціна: вхід вільний

Де: "Багряний", вул. Андріївський узвіз, 26

Коли: 21 грудня з 14:00

Цього вечора за пультом запалюватимуть Jordee — український продюсер, діджей і засновник лейблу Never Be Normal, який активно сприяє розвитку електронної музики в Україні та за її межами та Cape Cod, який задає ідеальний баланс між танцювальними емоціями і душевною глибиною.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 21 грудня з 18:00

Неділя

Палац буде прикрашено в стилі новорічного Гоґвортсу. На його території розмістяться безліч тематичних фотозон, а також головна зала магічної школи з величезною ялинкою та літаючими свічками!

Програма фестивалю:

змагання за Кубок Гоґвортсу: обери свій гуртожиток і допоможи йому перемогти у святковій битві магічних знань

майстер-класи та лекції з чарівних дисциплін: зіллєваріння, створення магічних паличок, гербологія та багато іншого

діагонова алея: десятки крамниць, наповнених товарами зі світу магії та чаклунства, художники та митці з тематичними роботами

Harry Potter Quiz від QLab: інтелектуальна вікторина, що занурить вас у світ магії та дасть можливість відчути себе справжнім студентом Гоґвортсу

зона з настільними та настільно-рольовими іграми

святковий бал і танцювальні майстер-класи від Vintage Dance Community

фудкорт з різноманітними стравами, а також тематичні солодощі та смаколики з Гоґсміту: маслопиво, шоколадні жабки, цукерки-снітчі, печиво-листівки тощо

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 22 грудня з 11:00

На вас будуть чекати вертепні маски, ранери, кераміка, різдвяні іграшки, ялинкові воскові іграшки та свічки, підсвічники, доглядова косметика, чарівні прикраси, панеттоне та автентичні гуцульські вироби.

Також буде різдвяна кутя, мандаринове вершкове масло, маринований перець у баночках і, звісно, зігріваючи напої. А ще ви зможете придбати соломʼяних "павуків", які будуть оберігати вашу оселю.

Ціна: вхід вільний

Де: Аvangarden, вул. Січових Стрільців, 23а

Коли: 22 грудня з 11:00

Концерт буде розділений на 2 частини. В одній частині — спільне виконання колядок з різних регіонів України, аби вшанувати та згадати наш фольклорний спадок. У другій — співана поезія, тобто вірші українських загиблих поетів, обрамлені в камерну музику гурту.

Також на події відбудеться реліз альбом "Колядницький", презентація якого відбудеться під час концерту. А ще буде аукціон.

Ціна: від 590 грн. Квитки

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Коли: 22 грудня 18:00

Фото: Всі.Свої, Вініл-Експрес, Хамерман знищує віруси, Jordee, Мрії Марії, Євген Тітов