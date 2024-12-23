"Укрпошта" анонсувала нові тарифи на доставку посилок з 1 січня: що зміниться

З 1 січня 2025 року "Укрпошта" вводить нові тарифи на доставку посилок, які залежатимуть від ваги.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Тариф буде залежити виключно від об’єму, як у FedEx чи UPS. Найнижчий тариф залишиться без змін, кому треба швидше, зможе відправити тарифом "Пріоритетний", а кому треба заощадити зможе скористатись тарифом "Базовий".

Ціна буде фіксованою, а її легко буде порахувати за розмірами коробок. Але вагу при відправленні вказувати доведеться. Впершу чергу для контроля цілісності посилки, а також для операційних процесів, щоб більш важкі посилки не опинилися над більш легкими.