Школу мистецтв імені Макса Левіна побудують у Бородянці за 185 мільйонів гривень: візуалізації

У Бородянці на вулиці Центральній, 230 побудують школа мистецтв, яка буде названа на честь Макса Левіна — українського фотожурналіста та фотграфа, який загинув у березні 2022 року від рук російських окупантів.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Замовником будівництва виступила Київська обласна адміністрація, а переможцем тендеру стало ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Білд Лайф". На будівництво школи виділили 185 мільйонів гривень. Її мають побудувати до кінця 2025 року.

Як повідомляє спільнота "Формат А:1", проєкт реалізує компанія UVT Group. Яка і розробила концепт, що поєднує функціональність і мінімалізм. Головний фасад будівлі буде прикрашений хвилястими формами, що символізують творчість. Матеріали, такі, як світлий бетон і дерево, забезпечать баланс естетики та затишку.

Загальна площа школи складатиме 2200 кв. м, а навчатися там зможуть близько 150 дітей.

Макс Левін співпрацював із Reuters, BBC, Associated Press. У 2015 році отримав орден "За заслуги" III ступеня, а у 2022 році — посмертно орден "За мужність" III ступеня та премією імені Георгія Гонгадзе.

Фото: UVT Group