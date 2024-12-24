Школу мистецтв імені Макса Левіна побудують у Бородянці за 185 мільйонів гривень: візуалізації

103
Валерія Гуржий
share share

У Бородянці на вулиці Центральній, 230 побудують школа мистецтв, яка буде названа на честь Макса Левіна — українського фотожурналіста та фотграфа, який загинув у березні 2022 року від рук російських окупантів.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Замовником будівництва виступила Київська обласна адміністрація, а переможцем тендеру стало ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Білд Лайф". На будівництво школи виділили 185 мільйонів гривень. Її мають побудувати до кінця 2025 року.

Як повідомляє спільнота "Формат А:1", проєкт реалізує компанія UVT Group. Яка і розробила концепт, що поєднує функціональність і мінімалізм. Головний фасад будівлі буде прикрашений хвилястими формами, що символізують творчість. Матеріали, такі, як світлий бетон і дерево, забезпечать баланс естетики та затишку.

Загальна площа школи складатиме 2200 кв. м, а навчатися там зможуть близько 150 дітей.

Макс Левін співпрацював із Reuters, BBC, Associated Press. У 2015 році отримав орден "За заслуги" III ступеня, а у 2022 році — посмертно орден "За мужність" III ступеня та премією імені Георгія Гонгадзе.

Фото: UVT Group

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 24 грудня 2024
share share
Із детекторами руху та світлофорами з тактильними кнопками: на Солом'янці облаштували безбар'єрний перехід Із детекторами руху та світлофорами з тактильними кнопками: на Солом'янці облаштували безбар'єрний перехід На Netflix вийшов фільм "Абсолютне чемпіонство" про Усика та Ф'юрі На Netflix вийшов фільм "Абсолютне чемпіонство" про Усика та Ф'юрі На Байковому кладовищі на місці туалету будують будівлю з фундаментом: подробиці На Байковому кладовищі на місці туалету будують будівлю з фундаментом: подробиці Житній ринок не віддаватимуть на приватицію, а здаватимуть в оренду Житній ринок не віддаватимуть на приватицію, а здаватимуть в оренду
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.