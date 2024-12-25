Дюна, Субстанція, Єретик: Найкращі фільми 2024 року

Підсумовуючи 2024 рік у кіно, можна з упевненістю сказати, що він був дуже різноманітним на іноземні фільми, які вийшли в прокат за кордоном та в Україні. Зокрема, глядачі дивились епічні та легендарні історії, шокуючі трилери й страхітливі фільми жахів, щемкі мультфільми та філософські притчі.

Детальніше – в добірці БЖ.

Субстанція

Режисерка: Коралі Фаржа

В ролях: Демі Мур, Марґарет Кволлі, Денніс Квейд

Гротескний боді-горрор досліджує одержимість сучасного суспільства молодістю й гонитвою за нереальним. Головна героїня – немолода зірка, яка втрачає свої позиції, коли її збираються замінити на телешоу на молоду зірку.

В прагненні залишитися на вершині, Елізабет Спаркл погоджується на пропозицію лікаря прийняти загадкову субстанцію, яка здатна справдити її мрію та зробити жінку молодшою. Та у всього є ціна…

Дюна: Частина друга

Режисер: Дені Вільньов

В ролях: Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Остін Батлер, Флоренс Пʼю

Продовження епічної саги за романом Френка Герберта про Пола Атрідеса, який об'єднується з фременами, корінним народом Арракісу, щоб помститися за свою родину та відновити справедливість на пустельній планеті. Фремени поклоняються йому, наче месії, і невдовзі це робитимуть не лише вони.

Все, що ми уявляємо як світло

Режисерка: Паял Кападіа

В ролях: Кані Кусруті, Дів'я Прабга, Чхая Кадам, Хрідгу Харун

Стрічка індійської режисерки Паял Кападіа розповідає про трьох жінок різних поколінь, які переїхали з віддалених районів Індії в Мумбай і працюють разом у лікарні. Вони вирушають у подорож до пляжного містечка, де кожна знайде відповіді на свої питання. Фільм отримав “Золоту пальмову гілку” Каннського кінофестивалю 2024 року і став першим індійським фільмом, відзначеним гран-прі.

Всі ми незнайомці

Режисер: Ендрю Гейґ

В ролях: Ендрю Скотт, Пол Мескаль, Клер Фой

В центрі сюжету фільму, знятого за мотивами роману Таічі Ямади “Незнайомці”, знаходяться Адам та Гаррі. Вони випадково зустрічаються у майже порожній багатоповерхівці в Лондоні. Між ними зав’язуються стосунки, але Адама постійно охоплюють спогади і він вирушає в будинок своїх батьків, які чомусь лишаються такими ж, як і 30 років тому.

Види милосердя

Режисер: Йоргос Лантімос

В ролях: Емма Стоун, Джессі Племонс, Віллем Дефо

Триптих-притча грецького режисера складається з майже не пов'язаних між собою новел. перша розповідає про чоловіка, який не має вибору й думки. Друга оповідає про поліцейського, який впевнений, що його дружина – не та людина, яку він покохав. А в третій жінка шукає духовного лідера з надприродними здібностями.

Чужий: Ромул

Режисер: Феде Альварес

В ролях: Кейлі Спені, Девід Джонссон, Ізабела Мерсед, Арчі Рено

У сьомому фільмі франшизи “Чужий” події розгортаються між оригінальною історією Рідлі Скотта й сиквелом Джеймса Кемерона. Прокравшийсь на покинуту космічну станцію “Ренесанс” група юнаків стикається з іншопланетною формою життя – ксеноморфами, які вже на них чекають.

Повстання Штатів

Режисер: Алекс Ґарленд

В ролях: Кірстен Данст, Вагнер Моура, Кейлі Спейні, Нік Офферман

Дія у політичному трилеру відбувається у недалекому альтернативному майбутньому США, де розгортається громадянська війна. Команда військових фотожурналістів відважно вирушає до Білого дому крізь всю країну, ризикуючи власним життям заради документації реальності.

Любов, брехня та кровопролиття

Режисерка: Роуз Гласс

В ролях: Крістен Стюарт, Кеті О'Браян, Джена Мелоун, Дейв Франко, Ед Гарріс

Романтичний трилер знайомить глядача з Лу – менеджеркою тренажерного залу у богом забутому місті в Техасі. Одного разу до брудної зали навідується бодибілдерка Джекі, яка мріє перемогти на головному чемпіонаті країни з культуризму. Між нею та Лу спалахують почуття, які провокують насильство й злочинність з боку родини менеджерки спортзалу.

Гладіатор 2

Режисер: Рідлі Скотт

В ролях: Пол Мескаль, Педро Паскаль, Джозеф Квінн, Фред Хехінгер, Дензел Вашингтон

Дія сиквелу легендарного історичного бойовика відбувається через 16 років після подій першої частини. У центрі сюжету – Люцій, племінник імператора Коммода. Вторгнення римлян на чолі з Маркусом призводить до того, що він стає рабом, а згодом і гладіатором.

Хороша погана дівчинка

Режисерка: Халіна Рейн

В ролях: Ніколь Кідман, Гарріс Дікінсон, Антоніо Бандерас

Головна героїня еротичного трилеру – генеральна директорка багатомільярдної технічної компанії. Вона незадоволена своїм сексуальним життям із люблячим чоловіком. Але поява молодого й зухвалого інтерна Семюела змінює ситуацію й жінка поринає з головою у небезпечну гру з домінування й підкорення.

Емілія Перес

Режисер: Жак Одіар

В ролях: Карла Софія Гаскон, Зої Салдана, Селена Гомес, Адріана Пас

Кримінальний мюзикл розповідає про успішну адвокатку Ріту, яка отримує неочікувану пропозицію від жорстокого голови мексиканського наркокартелю Хуана. Він хоче відійти від справ, зникнути з життя дружини і здійснити свою давню мрію – стати жінкою.

Після показу в Каннах, де стрічка здобула приз журі, глядачі зустріли її творців багатохвилинним оваціями.

Потік. Останній кіт на Землі

Режисер: Гінтс Зілбалодіс

В центрі сюжету анімаційного пригодницького фільму – самотній чорний кіт, дім якого зруйнувала повінь. Шукаючи прихистку, кошеня разом з іншими тваринами вирушає у подорож на човні, яка перевіряє їхню дружбу на міцність.

Носферату

Режисер: Роберт Еґґерс

В ролях: Білл Скашґорд, Ніколас Голт, Лілі-Роуз Депп, Віллем Дефо, Емма Коррін, Аарон Тейлор-Джонсон

Готичний фільм жахів є рімейком однойменної стрічки Фрідріха Вільгельма Мурнау 1922 року. Це історія про одержимість дівчини та страшного вампіра, котрий закохався в неї. Засліплений почуттями граф Орлок перетворює життя обраниці на справжнісіньке пекло, сповнене жахом, стражданням і постійним страхом.

Конклав

Режисер: Едвард Бергер

В ролях: Рейф Файнс, Стенлі Туччі, Джон Літгоу

Після смерті Папи Римського кардинал Лоуренс організовує конклав, на якому кардинали з усього світу мають обрати нового понтифіка. Однак процес ускладнюється інтригами та змовами всередині Ватикану, що розкривають приховані таємниці та амбіції церковних діячів.

Насіння священного інжиру

Режисер: Мохаммад Расулоф

В ролях: Місаг Заре, Сохейла Ґолєстані, Махса Ростамі

Режисер Мохаммад Расулоф знімає свої фільми підпільно через переслідування влади, і ця стрічка не стала виключенням. Це історія про іранську родину на тлі політичних заворушень у Тегерані. В той час, як в іранському суспільстві руйнуються суспільні норми й правила, голова сім’ї, слідчий суддя Іман вдається до радикальних заходів щодо своєї родини, яку підозрює в зникненні пістолету.

Справжній біль

Режисер: Джессі Айзенберг

В ролях: Джессі Айзенберг, Кіран Калкін

Для Джессі Айзенберг це вже друга режисерська робота. Разом з Кіраном Калкіном, відомим за серіалом “Спадкоємці”, вони грають кузенів, які збираються в подорож до Польщі вшанувати улюблену бабусю. Але протиріччя між родичами перетворюють мандрівку на екзистенційну подорож крізь трагікомічні діалоги двох героїв.

Бруталіст

Режисер: Брейді Корбет

В ролях: Едрієн Броуді, Фелісіті Джонс, Гай Пірс

Історична драма розповідає про життя єврейського архітектора угорського походження Ласло Тота, який пережив Голокост. Йому вдалось виїхати до США, де він намагається збудувати життя з нуля, але все змінює пропозиція взятися за реалізацію монументального архітектурного проєкту.

На 81-му Венеційському міжнародному кінофестивалі Брейді Корбет отримав "Срібного лева" за найкращу режисуру.

Дагомея

Режисерка: Маті Діоп

Фантазійний документальний фільм Маті Діоп, який здобув головну нагороду Берлінале, присвячений процесам деколонізації та повернення культурної спадщини. В стрічці розповідається про 26 скарбів з Королівства Дагомея, які зберігалися в музеї у Франції.

Дикий робот

Режисер: Кріс Сандерс

Ролі озвучували: Люпіта Ніонго, Педро Паскаль, Кіт Коннор, Білл Наї, Стефані Сюй

Науково-фантастичний мультфільм, знятий за однойменною серією книг Пітера Брауна, оповідає про робота Роз. Вона опиняється на безлюдному острові внаслідок катастрофи. Незвіданий новий світ приховує від неї безліч таємниць та небезпек, до яких робот, створений з технологій й логіки, не пристосований.

Бітлджюс, Бітлджюс

Режисер: Тім Бертон:

В ролях: Майкл Кітон, Дженна Ортега, Вайнона Райдер, Кетрін ОʼХара, Моніка Белуччі, Віллем Дефо

У продовженні культового комедійного фентезі 1988 року, донька Лідії, яка в юності зустрілась з ексцентричним привидом, знаходить на горищі макет міста, який будували старі власники будинку. Це відкриває портал до потойбіччя, де вже зачекався Бітлджюс, що прагне знову вирватися до світу людей.

Час жити

Режисер: Джон Краулі

В ролях: Флоренс Пʼю, Ендрю Гарфілд

За сюжетом мелодрами, перспективна шеф-кухарка Алмут випадково збиває машиною Тобіаса. Аварія зближує людей і стає початком пристрасного роману, в якому поєднуються, здавалося б, абсолютно протилежні особистості.

Історія охоплює період від знайомства до одруження й виховання дитини, а також до трагічного випадку, який змушує героїв переосмислити свої життя та цінності.

Єретик

Режисери: Скотт Бек, Брайан Вудс

В ролях: Гʼю Ґрант, Хлоя Іст і Софі Тетчер

Психологічний трилер знайомить нас з двома мормонськими місіонерками, які намагаються навернути на віру якомога більше зацікавлених людей. Так вони опиняються в будинку літнього чоловіка, який виявляється зовсім не привітним хазяїном, а релігійним фанатиком та маньяком.

Сусідня кімната

Режисер: Педро Альмодовар

В ролях: Тільда Свінтон, Джуліанна Мур

Лауреат 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, фільм “Сусідня кімната” став першою англомовною стрічкою знаменитого Педро Альмодовара. В ній він досліджує теми любові, дружби та смерті.

Письменниця Інгрід дізнається, що її подруга Марта серйозно хвора. В численних розмовах жінки розкривають своє минуле, переживання, болі, секрети та страхи.

Суперники

Режисер: Лука Гуаданьїно

В ролях: Зендея, Джош О’Коннор, Майк Файст

Фільм розповідає про любовний трикутник між тенісисткою Ташею, її чоловіком Артом та його найкращим другом Патріком . Після травми Таша стає тренером свого чоловіка, і їхні стосунки ускладнюються, коли на турнірі вони зустрічають Патріка, з яким у них спільне минуле.