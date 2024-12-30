10 книг 2024 року від українських авторів

Рік Дракона виявився багатим не лише на події, а й на книжкові новинки. Ми підбили підсумки десяткою знакових книг 2024 року . Розширюємо та доповнюємо їх добіркою видань від українських письменників і письменниць.

Ці історії закарбували 2024 рік у всіх його іпостасях: від рефлексій на тему війни та майбутнього до етнографії та київського фентезі.

Різдво та Маланка

Автор: Богдан Логвиненко

Різдво об’єднує цілі покоління, родини за святковим столом та спільною колядою, а Маланка – цілі села у вуличному карнавальному дійстві з масками та вигадливими костюмами на честь приходу нового року. Обидва свята мають глибоке коріння для українців, що його десятиліттями намагалася знищити радянська репресивна машина.

Про заборони святкування, утиски та переслідування колядників і маланкарів нам розповіли й у селах Полтавщини, і у Харкові, і у Львові, й у Вашківцях.

Та всупереч цим заборонам чимало традицій збереглося. Завдяки тим, хто вчасно ховав у скринях маланкарські маски, оберігав ватаги від переслідувань, записував давні колядки та збирав колядників на своїх кухнях попри ризики арештів та обшуків. Традиція не перервалася, її вивчають та відроджують.

Книжка розповідає про традиції святкування Різдва та Маланки. Команда Ukraїner бере читача із собою в експедицію різними куточками країни, аби показати, як зберігають і відтворюють традиції зимових свят в Україні. Видання ілюстроване неймовірної краси світлинами, від яких неможливо відвести погляд. До речі, це видання може стати класним варіантом подарунка на свята.

Видавництво: Ukraїner

Кількість сторінок: 122 + 155 с

Ціна: 800 грн

Битись не можна відступити

Автор: Павло "Паштет” Белянський

Фото: Vivat

Учитель української мови з Кривого Рогу, установник вікон із Дніпра, бандит із Херсона, водій зерновоза з невеличкого полтавського села, власниця кав’ярні на узбережжі Каховського водосховища, письменник із Києва, зварювальник з металургійного комбінату, автослюсар, колишній студент – ніхто з них не планував ставати військовим.

Але почалося велике вторгнення російських військ в Україну, і всі вони взяли до рук зброю, щоб захистити свою країну.

Гостра, жорстока та надзвичайно чесна й щемлива історія про суворий окопний побут, поранення і смерті товаришів, розчарування і втрати, крихке військове щастя, кінець минулого життя і початок нового. Книга потрапила до Короткого списку у номінації Книга року BBC-2024.

Видавництво: Vivat

Кількість сторінок: 384 с

Ціна: 420 грн

Як її не любити

Авторка: Наталка Доляк

На позір Ганна впевнена в собі, енергійна та успішна. І навіть сама не усвідомлює, що переживає щось на кшталт посттравматичного синдрому. Повномасштабне вторгнення, тривога за коханого на фронті, біженство, піклування про дітей, конфлікти з матір’ю, спогади про смерть батька і 2014‑й – все це її виснажує. Жінка промотує в голові минуле, шукаючи причин свого стану й родинних проблем.

Це роман про брак відвертості у стосунках – байдуже, родинних чи романтичних. Про те, що війна нещадна й до тих, хто далеко від лінії фронту. Злість, гнів і страх, які оселяються в людях, часто б'ють по найрідніших, по тих, хто найбільше потребує нашої підтримки та любові. Книга потрапила до Короткого списку у номінації Книга року BBC-2024.

Видавництво: Темпора

Кількість сторінок: 376 с

Ціна: 340 грн

Арабески

Автор: Сергій Жадан

Це не просто збірка оповідань, а своєрідний літературний гобелен, витканий з тонких ниток людських доль. 12 історій на сторінках книги вплітаються одна в одну, утворюючи химерний візерунок, кожна лінія якого віддзеркалюється в іншій. Автор запрошує читача прогулятися разом лабіринтом людських душ. Майстер слова Сергій Жадан запрошує нас у подорож крізь лабіринти людських душ.

"Арабески" – це архів історій про кохання й втрати, про радість та смуток, про силу духу й крихкість людської натури. Це історії про нас з вами, про наше життя й про наш час, про віру та зневіру, про війну та мрії про мир, про силу крізь слабкість та мужність крізь втому. До речі, у художньому оформленні книжки та на обкладинці використані ілюстрації авторства самого Сергія Жадана.

Видавництво: Meridian Czernowitz

Кількість сторінок: 136 с

Ціна: 280 грн

Мої жінки

Автор: Юлія Ілюха

Збірка короткої прози "Мої жінки" стала Книгою року ВВС 2024 . У цій книзі авторка буквально зібрала жіночі голоси, які часто не чують або не хочуть чути. Це короткі, емоційно напружені, брутальні й інколи нестерпно важкі історії про такий різний і однаково гострий досвід життя в часі війни.

Книжка ілюстрована роботами, які художниці створили після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року. Вони доповнили написані авторкою короткі новели власними історіями в ілюстраціях. Як зазначила сама авторка у передмові до видання, "мої жінки хочуть, щоб їх вислухав і почув увесь світ. Мої жінки попри все намагаються жити далі. Мої жінки… Тепер вони й ваші."

Видавництво: Білка

Кількість сторінок: 160 с

Ціна: 455 грн

Всьо чотко. Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни"

Автор: Юрій Рокецький

Книга-переможниця Книги року ВВС 2022 у номінації "Есеїстика". Видання є справжньою знахідкою не лише для прихильників творчості Кузі та "Братів Гадюкіних" – адже передусім це біографія цілого покоління, що зростало на зламі епох. Написана на основі десятків інтерв’ю, а також дописів самого Кузьмінського, книжка вражає щирістю і відвертістю. А вміщені в ній світлини, аудіо- й відеозаписи додають особливої атмосфери.

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук тепло відгукнувся про книгу, зазначивши, що вона читається буквально на одному подиху. А письменник Сергій Жадан відзначив, що "вийшло правдиво, у чомусь ностальгійно, та передусім – життєствердно. Для дітей, так би мовити, середнього і старшого шкільного віку, які ще не чули про Заппу, але вже не слухають Кобзона".

Видавництво: Наш Формат

Кількість сторінок: 416 с

Ціна: 660 грн

Мисливці за щастям: збірка воєнної прози

Автор: Валерій Пузік

Фото: zatyshna_knyharnia

"Мисливці за щастям" – збірка щемких оповідань про життя на фронті та на деокупованих територіях, з яких, попри звільнення, війна нікуди не пішла. Села зруйновані, поля заміновані, але там живуть люди, які вірять, турбуються одне про одного, будують плани, усміхаються всупереч усьому. На деокуповані вулиці повертаються діти й весна.

Це лаконічні історії про військових і цивільних, про те, як довіряти своє життя побратимам і незнайомцям, про звичайні буденні радості: можливість малювати, обіймати кошеня, не боятися тиші. Історії про наше життя, про теперішнє, яке ми не обирали та про майбутнє, яке обрати маємо та мусимо. Про обов'язок і вірність, утому і щастя, близькість смерті й наповненість життя. Книжку присвячено Максиму "Далі" Кривцову, поету і військовослужбовцю, який загинув у січні 2024 року. Також збірка потрапила до довгих списків Книги року ВВС 2024.

Видавництво: Vivat

Кількість сторінок: 290 с

Ціна: 208 грн

Хеві-метал

Автор: Олександр "Фоззі" Сидоренко

Перемога у пісенному шоу – чудовий старт для співака-початківця Івана Майбороди, або просто Вані, як називає його продюсер. Слава, впізнаваність, ефіри мало не щотижня… Здається, що мрія про популярність і високі гонорари от-от справдиться. Але не так просто заробити своїм талантом, до того ж в умовах шаленої конкуренції і коли продюсер грає лише за своїми правилами.

"Хеві-метал" – це історія про те, як мрія про успіх у музиці може перетворитися на справу, яка вимагає стійкості та відваги. Це не лише перемога на пісенному шоу, але й боротьба за своє місце в шоу-бізнесовій індустрії, де кожен крок є випробуванням і може визначити подальший шлях артиста.

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Кількість сторінок: 520

Ціна: 400

Song of the Open Road (Пісня відкритого шляху)

Автор: Артем Чех

Артем Чех знову написав про війну – і знову не про ту. Тобто не про цю. Тому, з одного боку, Song of the Open Road можна розглядати як жанрово-стилістичну забавку, пригодницько-історичну гру в Америку.

Колишній кріпак з українського села у складі Російської імперії, опинившись в епіцентрі американської трагедії, врешті-решт стає втіленням американської мрії. Але, з другого – серйознішого – боку, відкритий шлях головного героя – цей шлях геть від Москви, шлях крізь війну до свободи, шлях від росіянина в пролозі до українця в епілозі.

"Пісня відкритого шляху" – це поетична, медитативна історія про тих, хто шукає внутрішньої гармонії та розуміння свого місця у світі. Це книга, яка надихає та залишає спогади надовго. Текст, написаний Артемом Чехом, є тонким і душевним, і він допомагає читачам відчути свободу, просто слухаючи своє внутрішнє "я" і торуючи власний шлях.

Видавництво: Meridian Czernowitz

Кількість сторінок: 504 с

Ціна: 550 грн

Дім між трьох світів

Автор: Таня Гуд

Фото: tanya_good

Головна героїня історії – дівчина Зоряна, яка бачить видіння. Її переслідують страшні істоти й тільки лялька-мотанка, оберіг від покійної матері, може захистити дівчину від почвар. Та найбільші випробування розпочинаються тоді, коли Зоряна опиняється у зачарованому Домі в самому серці рідного Києва.

Хто такі непрості, які взяли дівчину під свою опіку, які секрети має Орден між трьох світів та як з усім цим пов'язана богиня смерті Морана? Зоряні доведеться розплутати клубок таємниць, врятувати батька та зберегти власне життя…

У цьому київському фентезі є українська міфологія та демонологія в сучасному світі, палка любовна лінія, загадковий Орден мольфарів та таємниці в самому серці Києва. До речі – це перша частина трилогії, і видавництво вже анонсувало вихід продовження.

Видавництво: READBERRY

Кількість сторінок: 432 c

Ціна: 490 грн