7 вистав січня у Києві

Прем’єри відомих іноземних авторів та яскраві інтерпретації творів українських класиків.

Ми зібрали для вас добірку вистав січня у київських театрах, які вартують вашої уваги.

Вистава "Коцюбинський. З глибини"

Жанр: драма

Режисер: Станіслав Іванов

В основу цієї постановки лягла новела “Сон”, написана Михайлом Коцюбинським 1911 року.



У центрі новели — Антін, який мешкає у невеликому містечку. Кожен його день нічим не відрізняється від попереднього, а буденні розмови з дружиною втрачають зміст. Зранку він слухає, як дружина розповідає свої сни, але йому нецікаво і навіть здається, що вже давно вже не розуміє її. Одного разу він прокидається іншим, а коли дружина запитує, що ж сталося, Антін згадує сон.



Чи змінить звичайний сон буденність, в якій застрягли головні герої або стане ще більшим каталізатором конфлікту — відповіді на ці запитання ви знайдете для себе після перегляду вистави.

Ця постановка доводить, що прості ритуали життя, такі як спільні сніданки чи вечері, часто залишаються непоміченими, а вони дуже важливі. І як вийти із такого глухого кута — один із варіантів глядачі побачать на сцені театру.



У тексті Коцюбинського немає діалогів, тому Станіславу Іванову доводилося створювати зовсім нові сцени, зберегти при цьому стиль письменника.



Де: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3

Коли: 26 січня

Вистава Love Revolution

Жанр: вечорниці анархічної молоді

Режисерка: Наталія Сиваненко



Поєднання епох і моральних норм на тлі особистих трансформацій — таким є сюжет вистави Love Revolution. Під час неї глядачі зможуть дізнатися, якою була українська молодь 1920-х років у період свого дорослішання.

Режисерка-постановниця Наталія Сиваненко побудувала виставу на чотирьох текстах українських письменників: "Рахунок" Майка Йогансена, "Добрий Бог" Валер'яна Підмогильного, "Виривки з мемуарів одного старого гріховоди" Агатангела Кримського та "Із Вариної біографії" Миколи Хвильового. Через ці оповідання режисерка показує, як формується людина.

“Герої чотирьох новел класиків 1920-хх бунтуватимуть проти всього, що не дає чуттєвої насолоди, або ж сатисфакції ненаситної юності, коли відриваєшся від наративів батьків. На тлі революційних подій – кожен з них паралельно проживатиме свою приватну революцію і шукатиме власні орієнтири й “мораль”, – пишуть автори.

Історії кохання — абсолютно різні, але крізь них трагічно й комічно зчитується дике бажання визволитися з насаджених століттями комплексів.



Де: театр Золоті Ворота, вул. Шовковична, 7А

Коли: 19 січня

Вистава “Жінка в Берліні”

Жанр: драма

Режисер: Олена Щурська



"Жінка в Берліні" — імерсивна вистава-переосмислення історичних подій та розвінчання імперського міфу. З перших хвилин після виходу акторів на сцену ви ніби телепортуєтеся у Берлін в травні 1945-го, коли Рейх впав, а переможці заходять у місто. І їх не судять навіть тоді, коли вони заслуговують найсуворішого покарання.

В основі постановки — щоденникові записи журналістки, яка перебувала у підвалі без їжі, води, газу та електрики, під постійними обстрілами в останні дні Другої світової війни. Ця жінка стала свідком найжахливіших людських вчинків і трофеєм для солдат радянської армії. Завдяки своїй силі духу та вмінню критично мислити, їй щоденно вдавалось знаходити сили, щоб фіксувати свій досвід виживання.

Події, описані в щоденнику жінки з Берліну, провокують у присутніх глибоку рефлексію пережитого під час російсько-української війни.



Імерсивна вистава пропонує кожному і кожній стати частиною дійства: час від часу у світі драматичних осіб, у Берліні 1945, звучить повітряна тривога й усі спускаються в укриття, глядачі також. А далі в імпровізованому бомбосховищі глядачі можуть поїсти останні залишки печеної картоплі, говорити не тільки між собою, а й самими акторами, і, власне, уявити себе повноцінними героями щоденника. У цей момент захоплює ефект присутності й поглиблення в історію: ніби книжна сцена постає в реальному житті.

Прем’єра театральної постановки за "Щоденником" відбулася в 1955 році на Бродвеї, а наступного року твір був ушанований Пулітцерівською премією.

Де: Малий театр, вул. Гончара, 33

Коли: 30 січня



Жанр: трагікомедія

Режисер: Давид Петросян



"Процес" – вистава не нова, але знакова для театру на Подолі, на неї завжди важко дістати квитки.

Відомий твір Кафки відтворив на сцені режисер Давид Петросян, який багато працює зі світовою та українською класикою. Один з головних акцентів у постановці – на моральному і фізичному впливі системи на особисте середовище і життя кожної людини.



Сюжет усім відомий – це історія про ефемерний світ, коли людині не належить її життя, коли нею щось чи хтось керує. А як відомо, правила, що вибудовуються без згоди людини, але за якими вона вимушена жити, — стають першими дзониками тоталітарної системи. Саме тому чимало літературознавців впевнені, що Франц Кафка передбачив геополітичні зміни, тоталітаризм, Другу Світову війну.

На сцені театру на Подолі відтворили умовне середовище Франца Кафки, використовуючи меблі XX століття. Під час дії, в комфортний звичний простір заходить "процес", і починає списувати речі, ставити на них штампи.



Цікаво, що у виставі задіяні практично лише чоловіки-актори, виняток зробили для головного героя Йозефа К. Його, навпаки, грає акторка Ольга Голдис. Такий хід режисер зробив не просто так. Задум у тому, що світ бюрократії належить чоловікам. На наших теренах пік патріархату припав на радянський час, коли люди з портфелями вирішували, що всім навколо треба робити. Саме тому головному герою фізично не завдають шкоди, його не б’ють. Адже ця історія про те, як система морально знищує людину.



Де: театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20, А, Б.

Коли: 18-19, 25 січня

Вистава “Тітонька на мільйон”

Жанр: французька комедія

Режисерка: Дарія Назаренко

Прем’єра у Молодому театрі – вистава “Тітонька на мільйон”.



"Тітонька на мільйон" — це легка французька комедія про сімейні інтриги.

За сюжетом, Віолетта Десінь — власниця розкішних виноградників, яка стає центром уваги своїх "любих" родичів. Її племінник із сім’єю перебувають за крок від банкрутства, а найпростіший шлях до грошей — смерть 80-річної тітоньки. Однак вмирати вона не збирається. Навпаки, готує для них декілька несподіваних "сюрпризів".

Де: Молодий театр, вул. Прорізна, 17

Коли: 3 січня, 22 січня

Вистава “Діалоги Кармеліток”

Жанр: опера на три дії

Режисер: Василь Вовкун



Львівська опера вперше в Україні представила “Діалоги Кармеліток” французького композитора Франсіса Пуленка, а у січні приїздить з гастролями до Києва. Світова прем’єра відбулася в Мілані у 1957 році та мала багато сценічних перевтілень.



Композитор XX століття Франсіс Пуленк звертається до історії з епохи Великої Французької буржуазної революції. Опера присвячена свободі вибору у духовному протистоянні долі. Це, до слова, постійна тема екзистенційної драми, що народилась та розвивалась у Франції після Другої світової війни у творчості його колег-драматургів.

Невеличке містечко Комп’єнь розташоване не надто далеко від Парижа. Тут у 15 столітті була захоплена в полон Жанна д’Арк, у 20 столітті було підписано дві угоди про капітуляцію: Німеччини у 1918 році та Франції в 1940 році. Саме тут були заарештовані шістнадцять сестер-кармеліток під час Французької революції 1789-1804 рр. Вони склали обітницю віддати свої життя заради миру, були оголошені ворогами та страчені на гільйотині.

Де: Національна опера України, вул. Володимирська, 50

Коли: 15 січня

“Син”

Режисер: Євгеній Резніченко





“Син” – вистава за однойменною п'єсою Флоріана Зеллера, її вперше поставили в українському театрі.

Ми повторюємо сюжети наших батьків, і поки не пропрацюємо це, то наступні покоління будуть теж повторювати наші помилки — це головний меседж вистави “Син”. П’єса вже стала культовою у світі театрального мистецтва, отримавши міжнародне визнання, а тепер стане відомою і для українського глядача.



Режисер постановки каже, що для нього це історія – про те, що поки людина не владнає свої проблеми, ніколи не зможе допомогти ближньому. Євгеній Резніченко відомий своєю здатністю відтворювати складні людські емоції на сцені.



У центрі історії — Пʼєр, успішний адвокат, який починає своє щасливе життя з чистого аркуша, але залишити минуле не дає йому спокою. Євгеній Резніченко каже: він залишається сином, так і не зміг подорослішати і пробачити своє минуле, свої образи на батька і певною мірою починає повторювати патерни свого батька.



Чому рідні люди інколи не чують і не розуміють одне одного, а те, що вчора приносило задоволення, сьогодні втрачає смак? І чи реально врятувати найріднішу людину, якщо не можеш розібратись зі своїми внутрішніми демонами — відповіді на ці запитання ви знайдете після перегляду цієї постановки.



Де: театр на Лівому березі Дніпра, Броварський проспект, 25

Коли: 18, 19 січня

Фото: Національна оперета України, Золоті Ворота, театр на Подолі, Національна Опера, Малий театр.