Дивіться, як на Київщині відновили міст через річку Тетерів, зруйнований у 2022 році

На Київщині відновили міст через річку Тетерів, який був зруйнований під час повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Про це йдеться в повідомленні Служби відновлення й розвитку інфраструктури в Київській області.

Міст розташований на автомобільній дорозі міжнародного значення М-07 Київ — Ковель — Ягодин, яка поєднує столицю з кордоном із Європейським Союзом.

Наразі відновили 12 опор мосту та збудували дві нові, також влаштували прогонові будови, виконали гідроізоляцію та уклали асфальтобетонне покриття. Крім цього, змонтували перильне і бар'єрне огородження та встановили сучасну систему водовідведення з очищувальними спорудами.

“Рух для всіх видів автотранспорту відкрито. Це дозволило відновити один із ключових транспортних коридорів Київщини. Середньодобова інтенсивність руху: 5687 автомобілів на добу”, — йдеться у повідомленні.

На об’єкті ще тривають роботи. Зокрема, триває облаштування укосів та освітлення на мосту й підходах. А у 2025 році буде завершено благоустрій прилеглих територій та влаштовано всі інженерні мережі.

Фото: Служба відновлення й розвитку інфраструктури в Київській області