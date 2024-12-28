Дивіться, як на Київщині відновили міст через річку Тетерів, зруйнований у 2022 році

41
Наталія Габрух
share share

На Київщині відновили міст через річку Тетерів, який був зруйнований під час повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Про це йдеться в повідомленні Служби відновлення й розвитку інфраструктури в Київській області.

Міст розташований на автомобільній дорозі міжнародного значення М-07 Київ — Ковель — Ягодин, яка поєднує столицю з кордоном із Європейським Союзом.

Наразі відновили 12 опор мосту та збудували дві нові, також влаштували прогонові будови, виконали гідроізоляцію та уклали асфальтобетонне покриття. Крім цього, змонтували перильне і бар'єрне огородження та встановили сучасну систему водовідведення з очищувальними спорудами.

“Рух для всіх видів автотранспорту відкрито. Це дозволило відновити один із ключових транспортних коридорів Київщини. Середньодобова інтенсивність руху: 5687 автомобілів на добу”, — йдеться у повідомленні.

На об’єкті ще тривають роботи. Зокрема, триває облаштування укосів та освітлення на мосту й підходах. А у 2025 році буде завершено благоустрій прилеглих територій та влаштовано всі інженерні мережі.

Фото: Служба відновлення й розвитку інфраструктури в Київській області

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 28 грудня 2024
share share
Суд у Києві зобов’язав власника знести незаконне котеджне містечко в Пущі-Водиці: деталі Суд у Києві зобов’язав власника знести незаконне котеджне містечко в Пущі-Водиці: деталі Власник памʼятки архітектури на Володимирській відмовляється демонтовувати незаконну надбудову Власник памʼятки архітектури на Володимирській відмовляється демонтовувати незаконну надбудову Музей війни демонтував російські й білоруські назви з Алеї міст-героїв Музей війни демонтував російські й білоруські назви з Алеї міст-героїв На вулиці Кирилівській відновлять рух трамваїв новими коліями: фото На вулиці Кирилівській відновлять рух трамваїв новими коліями: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.