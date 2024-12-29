Українські архітектори представили власний проєкт реконструкції площі Свободи в Харкові: візуалізації

Харківська архітектурна студія UA 057 запропонувала своє бачення реконструкції площі Свободи та Харківської ОДА.

Про це йдеться на сторінці архітектурної студії у соцмережах.

Нещодавно фонд Нормана Фостера оголосив переможців конкурсу на проєкт реконструкції площі Свободи та Харківської ОДА. До списку потрапили учасники з Австралії, Ізраїлю та Індії. Однак жоден український проєкт не отримав перемоги.

Натомість архітектурна студія UA 057 вирішила представити свій варіант реконструкції.

“Ми одна з українських команд, котра представлена на конкурсі реконструкції площі Свободи і ОДА. Ми працювали з істориками з Іваном Пономаренко і Євгенією Губкіною. Дуже ретельно дослідили історичні, кліматичні і транспортні складові — це те чого не вистачило проєктам з іноземних команд”, — йдеться у повідомленні.

Архітектори пропонують зосередилися на покращенні функціональності площі Свободи, яка у 90% простоює та використовується як велика парковка. Частину руху вулиці Сумської, що проходить перед ОДА, пропонують перенести під землю. Це дозволить повністю звільнити площу від трафіку.

“Наш підхід базується на використанні модульних архітектурних рішень, що дозволяють змінювати функції площі відповідно до потреб громади. Інтеграція зелених зон перетворює площу на продовження парку Шевченка, створюючи екосистему, яка стає природним продовженням зелених зон Харкова”, — пояснюють в студії.

Щоб простір був більш екологічно сталим, архітектори пропонують облаштувати системи збору дощової води та використовувати сонячну енергію та енергоефективні технології.

Нагадаємо, що у 2022 році британський архітектор та лауреат Прітцкерівської премії Норман Фостер дав згоду на участь у відновленні Харкова після війни. Також планувалося, що Норман Фостер розробить проєкт паркової зони із забудовою у Харкові. Для парку обрали територію біля ринку “Барабашово”, частина якого була зруйнована російськими обстрілами.

Фото: архітектурна студія UA 057

