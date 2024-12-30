В Гостомелі відновили багатоквартирний будинок, зруйнований росіянами

В Гостомелі на вулиці Остромирській, 67 відновили багатоквартирний житловий будинок, зруйнований росіянами. Понад 60 його мешканців тепер можуть повернутися до своїх осель.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Будинок зазнав масштабних пошкоджень навесні 2022 року. Тоді у будівлі було зруйновано дах, перекриття, несучі стіни, перегородки та покрівлю. Крім того, були повністю виведені з ладу інженерні мережі та всі 16 квартир стали непридатними для проживання.

Відбудова стартувала у грудні 2023 року. Наразі будинок введений в експлуатацію.

Що зробили:

демонтували та встановили новий металевий каркас з протипожежною обробкою металоконструкцій;

звели нові стіни з газоблоку;

встановили нові міжповерхові перекриття;

змонтували нові вікна, двері та балкони;

повністю відновили інженерні мережі;

облаштували нову покрівлю з утепленням;

провели утеплення та оздоблення фасаду;

відновили всі 16 квартир (оздоблення приміщень, підлогове покриття, електрообладнання, сантехніка у квартирах);

провели благоустрій прилеглої території.

Фото: Руслан Кравченко