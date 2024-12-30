В Ірпені відновили будинок, пошкоджений під час бойових дій на Київщині

В Ірпені завершили відбудову багатоквартирного будинку за адресою Котляревського, 52а.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

“Ця десятиповерхівка на 149 квартир була пошкоджена навесні 2022 року внаслідок боїв. Ушкодження серйозні — від фасаду до інженерних мереж. 380 мешканців багатоповерхівки нарешті можуть повноцінно повернутися до своїх квартир”, — написав Руслан Кравченко.

В рамках капітального ремонту були відновлені:

вікна, двері та балкони;

стіни, перекриття та фасад будівлі;

покрівля з утепленням, парапетами та огородженням;

системи водовідведення, опалення та блискавкозахист;

місця загального користування, сходові клітини та благоустрій території;

пандуси та тактильно-навігаційна система для безбар’єрного доступу.

Фото: Руслан Кравченко