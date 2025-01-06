Кава в Україні подорожчала на 11% за рік: які ціни в областях

У 2024 році середня вартість чашки еспресо в Україні становила 31 грн. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році.

Про це йдеться у підрахунках Опендатабот та Poster POS.

Загалом за час повномасштабної війни еспресо подорожчало у 1,7 рази. У 2017 та 2018 роках чашка еспресо в Україні в середньому коштувала 15 гривень, у 2019 році — 17 гривень, у 2020 році — 18 гривень, у 2021 році — 19 гривень, у 2022 році — 23 гривні, у 2023 році — 28 гривень.

Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні продавали на Одещині: в середньому 40 грн за філіжанку. Лише за рік ціна у регіоні зросла на 20%. Далі йде Львівщина, де чашка еспресо коштує близько 39 грн. Третю сходинку посіла Волинська область, де за порцію еспресо доведеться викласти 37 грн.

Найдешевша кава у Хмельницькій та Сумській областях — по 28 гривень за чашку.

Ціна на каву в Україні і надалі зростатиме

Співвласник Escobar Coffee Roasters Андрій Титов у коментарі виданню “РБК-Україна” повідомляв , що через світовий дефіцит кави ціни на еспресо можуть сягнути 70 гривень, а на лате або капучино — 100 гривень уже в лютому 2025 року.

“Обсмажувальники відчують подорожчання вже з початку січня, а до лютого ціни для споживачів стануть аномально високими. Наприклад, чашка еспресо, яка зараз коштує близько 40-45 гривень, подорожчає до 70 гривень. Лате чи капучино, що зараз коштують 60 гривень, зростуть у ціні до 100 гривень. Загалом для кінцевого покупця вартість кави зросте на 80-100%”, — підкреслює Андрій Тітов.

Він прогнозує, що високі ціни на каву ймовірно збережуться до липня-серпня 2025 року. Часткове здешевлення можна очікувати лише після збору врожаю в Бразилії, який розпочнеться в червні. Проте, на його думку, це зниження буде незначним — максимум на 20%.

Фото: REUTERS