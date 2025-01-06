Українська компанія відкрила завод у Польщі, щоб виробляти поштомати для британської Royal Mail

Українсько-польська компанія Modern Expo відкрила другий завод у польському Любліні. Там вона вироблятиме поштомати для британської Royal Mail.

Про це пише Forbes Україна.

Нове підприємство в Любліні має площу 12 500 кв. м. Його без розголосу запустили у серпні 2024-го. У компанії вже є один завод у Любліні, але у зв'язку з тим, що обсяги замовлень постійно зростають, Modern Expo масштабується.

“Додатковий завод у Європі зміцнює нашу логістичну мережу та підвищує стійкість ланцюга постачання”, — каже співвласник та генеральний директор Modern Expo Group Петро Пилипюк.

Водночас ключовим майданчиком для компанії залишиться завод у Луцьку з площею понад 83 500 кв. м.

З Royal Mail компанія Modern Expo почала співпрацю у грудні 2024 року. Тоді перші поштомати, виготовлені Modern Expo, встановили біля історичного поштового центру Маунт-Плезант у Лондоні.

“Поштомати Modern Expo забезпечують преміальний клієнтський досвід, що, на нашу думку, дозволить швидко зробити послугу популярною в Британії”, — сказав директор зі стратегії та трансформації Royal Mail.

Співпраця не обмежується постачанням поштоматів — контракт охоплює також програмні рішення та бізнес-консалтинг, наголошує Петро Пилипюк.

Фото: Forbes Україна