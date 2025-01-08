Куди піти у Києві 10-12 січня: ТНМК з різдвяним вертепом та маскарад у Closer

Протягом 10-12 січня відбудуться різноманітні події, серед яких концерт гурту ТНМК з різдвяним вертепом, виступ "ЩукаРиба" на благодійній розколяді, маскарад у Closer, спеціальний показ фільму "Фрагменти льоду" та багато іншого.

Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Тут ви зможете насолодитися виступами музикантів, послухати саксофон, трубу та піаніно біля теплого каміна.

Лайнап:

19:00 - 19:45: Роман Корчевський (sax)

20:00 - 20:45: Алекс Павлечко (trumpet)

21:00 - 21:45: Алекс Павлечко (trumpet) + Дамʼян Шинкарук (piano)

Ціна: безкоштовне бронювання столиків за посиланням

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 10 січня 19:00

Цього вечора на вас чекають яскраві образи, улюблені хіти та спеціальні коктейлі.За пультом будуть: Dj Ilya Vint та Dima Vlasov.

Ціна: бронювання столиків за посиланням

Де: бар "Божевільний", вул. Борисоглібська 8/13

Коли: 10-11 січня 19:00

Субота

На вас чекають традиційні різдвяні обряди й атрибути (Вифлеємська Зірка, Дідух, солом’яний Павук), герої українських різдвяно-новорічних свят (Василь, Маланка, Коза), чудові колядки, щедрівки, віншування, які занурять вас у дивосвіт святкової різдвяної атмосфери. Буде також й таємничий казковий вертеп.

Ціна: 130 грн

Де: Національний музей народної архітектури та побуту України, вул. Академіка Тронька, 1

Коли: 11 січня 12:00

Лайнап маскараду:

Anthea

Giammarco Orsini

Alex Savage

Borys

Roman K

M.Tkachenko

Igor Glushko



Організатори закликають приходити у маскарадних костюмах, або хоча б у масці.

Ціна: 900 грн. Квитки

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 11-12 січня

Гурт зібрав різдвяні мотиви, додали до традиційного духу Різдва трохи хіп-хопу, премʼєри, актуалочки та гумору. На вас чекають старі добрі колядки, які перемішуються з качовими ритмами, а українські щедрівки та вписані в реп-біти.

Ціна: від 450 грн. Квитки

Де: Origin Stage , вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 11 січня 18:30

Неділя

Спеціальний показ Найкращого українського документального фільму Docudays UA 2024 – "Фрагменти льоду" за участі команди фільму: режисерки Марії Стоянової та монтажерки Марини Майковської.



Делікатна гіпнотична подорож відеоархівом фігуриста українського ансамблю "Балет на льоду", створена Марією Стояновою за касетними записами батька про гастролі за кордоном у 80-90-х роках. Режисерка відтворює непересічну історію дорослішання: свого, своєї сім'ї та всього суспільства в Україні.

Ціна: 165 грн. Квитки

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 12 січня 15:50

На благодійній розколяді виступатимуть київські фольклорні гурти ЩукаРиба, Володар, КозаМаланка та Євшан Зілля з ансамблем стародавньої музики Хорея Козацька.

Цьогоріч розколяда благодійна. Організатори підтримують збір спільноти "Артіль на засоби такмеду.

Ціна: вільний донат, реєстрація за посиланням

Де: Музеї Івана Гончара, вул. Лаврська, 19

Коли: 12 січня 18:00

Тусовка присвячена дабстепу з вкрапленнями ґеріджу, грайму, доам-н-бейсу та жанрів поміж ними. Відкриє вечір вініловою селекцією учасник Open Decks та друг бару — Rocksteadydubs. А до закінчення вечора диджей та бас-гітарист панк-гурту "Проклятий Х**" потішить добіркою дабстепу.

Ціна: вхід вільний

Де: Хвильовий, ул. Верхній Вал, 18

Коли: 12 січня 19:00

Фото: roman_korchevskyi, ilya.vint, Національний музей народної архітектури та побуту України, Anthea, ТНМК,