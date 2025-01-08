Куди піти у Києві 10-12 січня: ТНМК з різдвяним вертепом та маскарад у Closer
Протягом 10-12 січня відбудуться різноманітні події, серед яких концерт гурту ТНМК з різдвяним вертепом, виступ "ЩукаРиба" на благодійній розколяді, маскарад у Closer, спеціальний показ фільму "Фрагменти льоду" та багато іншого.
Зібрали 8 подій цих вихідних, які варто відвідати.
П'ятниця
Джазовий вечір у КультМотиві
Тут ви зможете насолодитися виступами музикантів, послухати саксофон, трубу та піаніно біля теплого каміна.
Лайнап:
- 19:00 - 19:45: Роман Корчевський (sax)
- 20:00 - 20:45: Алекс Павлечко (trumpet)
- 21:00 - 21:45: Алекс Павлечко (trumpet) + Дамʼян Шинкарук (piano)
Ціна: безкоштовне бронювання столиків за посиланням
Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36
Коли: 10 січня 19:00
Вечірка 2000-х
Цього вечора на вас чекають яскраві образи, улюблені хіти та спеціальні коктейлі.За пультом будуть: Dj Ilya Vint та Dima Vlasov.
Ціна: бронювання столиків за посиланням
Де: бар "Божевільний", вул. Борисоглібська 8/13
Коли: 10-11 січня 19:00
Субота
Традиційні різдвяні обряди у музеї просто неба
На вас чекають традиційні різдвяні обряди й атрибути (Вифлеємська Зірка, Дідух, солом’яний Павук), герої українських різдвяно-новорічних свят (Василь, Маланка, Коза), чудові колядки, щедрівки, віншування, які занурять вас у дивосвіт святкової різдвяної атмосфери. Буде також й таємничий казковий вертеп.
Ціна: 130 грн
Де: Національний музей народної архітектури та побуту України, вул. Академіка Тронька, 1
Коли: 11 січня 12:00
Маскарад у Closer
Лайнап маскараду:
- Anthea
- Giammarco Orsini
- Alex Savage
- Borys
- Roman K
- M.Tkachenko
- Igor Glushko
Організатори закликають приходити у маскарадних костюмах, або хоча б у масці.
Ціна: 900 грн. Квитки
Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31
Коли: 11-12 січня
Різдвяний вертеп від ТНМК
Гурт зібрав різдвяні мотиви, додали до традиційного духу Різдва трохи хіп-хопу, премʼєри, актуалочки та гумору. На вас чекають старі добрі колядки, які перемішуються з качовими ритмами, а українські щедрівки та вписані в реп-біти.
Ціна: від 450 грн. Квитки
Де: Origin Stage , вул. Шота Руставелі, 16А
Коли: 11 січня 18:30
Неділя
Спецпоказ фільму "Фрагменти льоду"
Спеціальний показ Найкращого українського документального фільму Docudays UA 2024 – "Фрагменти льоду" за участі команди фільму: режисерки Марії Стоянової та монтажерки Марини Майковської.
Делікатна гіпнотична подорож відеоархівом фігуриста українського ансамблю "Балет на льоду", створена Марією Стояновою за касетними записами батька про гастролі за кордоном у 80-90-х роках. Режисерка відтворює непересічну історію дорослішання: свого, своєї сім'ї та всього суспільства в Україні.
Ціна: 165 грн. Квитки
Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26
Коли: 12 січня 15:50
ЩукаРиба та Євшан Зілля на благодійній розколяді у Музеї Івана Гончара
На благодійній розколяді виступатимуть київські фольклорні гурти ЩукаРиба, Володар, КозаМаланка та Євшан Зілля з ансамблем стародавньої музики Хорея Козацька.
Цьогоріч розколяда благодійна. Організатори підтримують збір спільноти "Артіль на засоби такмеду.
Ціна: вільний донат, реєстрація за посиланням
Де: Музеї Івана Гончара, вул. Лаврська, 19
Коли: 12 січня 18:00
Вечірка у Хвильовому
Тусовка присвячена дабстепу з вкрапленнями ґеріджу, грайму, доам-н-бейсу та жанрів поміж ними. Відкриє вечір вініловою селекцією учасник Open Decks та друг бару — Rocksteadydubs. А до закінчення вечора диджей та бас-гітарист панк-гурту "Проклятий Х**" потішить добіркою дабстепу.
Ціна: вхід вільний
Де: Хвильовий, ул. Верхній Вал, 18
Коли: 12 січня 19:00
Фото: roman_korchevskyi, ilya.vint, Національний музей народної архітектури та побуту України, Anthea, ТНМК,