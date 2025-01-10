Фільм "Спеціальна операція" про воєнні злочини рф під час окупації ЧАЕС покажуть на Берлінале

Український фільм “Спеціальна операція” покажуть на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Про це повідомив режисер Олексій Радинський.

Кожен кадр цього фільму є свідченням воєнних злочинів рф під час окупації ЧАЕС, які були зафіксовані в реальному часі на камери відеоспостереження. Стрічка є дослідженням та дискредитацією російської армії.

"Бо ніщо не дискредитує цю армію краще, ніж просте документальне зображення російських солдат", – каже режисер.

"Спеціальна операція" – це також фільм-експеримент: він ставить свою аудиторію в позицію безпосередніх свідків окупації, яка розгортається під час трансляції з камер стеження.