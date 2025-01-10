Фільм "Спеціальна операція" про воєнні злочини рф під час окупації ЧАЕС покажуть на Берлінале

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Валерія Гуржий
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Український фільм “Спеціальна операція” покажуть на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Про це повідомив режисер Олексій Радинський.

Кожен кадр цього фільму є свідченням воєнних злочинів рф під час окупації ЧАЕС, які були зафіксовані в реальному часі на камери відеоспостереження. Стрічка є дослідженням та дискредитацією російської армії.

"Бо ніщо не дискредитує цю армію краще, ніж просте документальне зображення російських солдат", – каже режисер.

"Спеціальна операція" – це також фільм-експеримент: він ставить свою аудиторію в позицію безпосередніх свідків окупації, яка розгортається під час трансляції з камер стеження.

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Опубліковано: 10 січня 2025
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