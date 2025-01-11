“Нова пошта” запускає доставку на електробайках в Україні
“Нова пошта” закупила 50 електробайків пішим кур’єрам у чотирьох містах України.
Про це повідомляє пресслужба компанії “Нова пошта”.
Проєкт запустили у Києві, Дніпрі, Львові й Одесі. Згодом електробайки для кур’єрів мають з’явитися по всій Україні.
“Під час фіксації робочого дня піших кур’єрів ми помітили, що найбільше часу витрачається на пересування між точками доставки. Тому вирішили протестувати електробайки у центрі Києва. Відгуки кур’єрів були надзвичайно позитивними, тож тепер ми закупили цілу партію”, — пояснюють у компанії.
Які особливості електробайків:
- байк може проїхати до 70 км на одному заряді;
- має стійкі та маневрені 18-дюймові мотоциклетні колеса;
- має просторий багажник для зручного перевезення посилок;
- завдяки мотоциклетним колесам байк адаптований для використання у будь-яку погоду.
Фото: “Нова пошта”
Опубліковано: 11 січня 2025
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