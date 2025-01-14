Український стартап отримав нагороди на топовій технологічній виставці світу

10 січня в Лас-Вегасі завершилася всесвітня виставка технологій та передових досягнень в області інновацій CES. Там український стартап отримав дві нагороди за свій винахід.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українські розробники Pickpad створили розумну систему для обробки замовлень у кафе та ресторанах, яка працює на основі датчиків і машинного навчання.

Цей стартап у 2024 році заснував українець Ярослав Циганенко, який раніше розвивав сервіс доставки їжі Mister.Am.

На CES стартап оцінили двома нагородами:

CES Innovation Award — 2025 Honoree in Artificial Intelligence;

Best of Tech Podcast Network CES 2025.

Основним переможцем виставки став дрон у формі кулі від японських розробників.

Називається розробка HAGAMOSphere й може працювати в повітрі й на землі та рухатися в будь-якому напрямку без нахилу корпусу. Також завдяки формі може працювати навіть у несприятливих умовах і виконувати задачі, які потребують високої маневровості та точності.

“Для українців дрони мають зовсім інше значення. Для нас дрони — це оборона. За останні кілька років безпілотники стали геймчейнджером у війні та вже зараз активно проникають у цивільні сфери життя. Стежимо за глобальними трендами та створюємо власні”, — написав Михайло Федоров.

Що відомо про виставку CES

CES — це найбільша у світі виставка технологій та передових досягнень в області інновацій. Вона проходила 7-10 січня 2025 року в Лас-Вегасі, США. Захід присвячувався штучному інтелекту, стійкості та мобільності.

Щороку CES збирає сотні тисяч відвідувачів та тисячі учасників з усього світу. Україна вчетверте взяла участь у виставці.

Фото: TechCrunch, Pickpad