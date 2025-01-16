Паддінгтон у Перу, Вовкулака, Капітан Америка: Найочікуваніші фільми 2025 року

Чи не щомісяця на нас чекатиме як мінімум одна гаряча кіноновинка, на яку ми з нетерпінням чекаємо. В лайнапі провідних кіностудій – бойовики, супергеройські фільми, анімація, фільми жахів та наукова-фантастика.

Паддінгтон у Перу

Дата виходу: 16 січня

Режисер: Дагал Вілсон

В ролях: Бен Вішоу, Г'ю Бонневілль, Емілі Мортімер

У третьому фільмі про пригоди ведмежати Паддінгтона наш герой вирушає з родиною Браунів до Перу відвідати тітку Люсі. Але виявляється, що вона зникла десь у джунглі Амазонки, коли подалась на пошуки скарбів Ельдорадо. Тож сміливе ведмежатко кидається на порятунок Люсі.

Вовкулака

Дата виходу: 17 січня

Режисер: Лі Воннел

В ролях: Джулія Гарнер, Крістофер Ебботт, Сем Джагер

Моторошний горор від студії Blumhouse, відомої за фільмами “Астрал”, “Спліт”, “Пастка, розповідає про Блейка, який успадковує віддалений будинок у сільській місцевості Орегону після таємничого зникнення батька. Чоловік разом з родиною переїжджає в маєток на відпочинок, але плани порушує невідомий монстр, який хоче напасти на сім’ю.

Капітан Америка: Чудесний новий світ

Дата виходу: 13 лютого

Режисер: Джуліус Она

В ролях: Ентоні Макі, Гаррісон Форд, Денні Рамірес, Шира Гаас, Зоша Рокемор, Карл Ламблі

Новий погляд на першого супергероя Marvel розповість про Сема Вілсона, який опиняється в епіцентрі міжнародного скандалу після зустрічі з новообраним президентом США. Тепер він мусить викрити глобальну змову, яка загрожує всьому світу, а для цього необхідно об’єднатися зі старими союзниками.

Бріджит Джонс: закохана у хлопця

Дата виходу: 13 лютого

Режисер: Майкл Морріс

В ролях: Рене Зеллвеґер, Г’ю Ґрант, Емма Томпсон

У четвертій частині романтичної комедії Бріджит Джонс розпочинає життя з чистого аркуша після втрати коханого. Вона – мати-одиначка з двома дітьми, яка намагається балансувати між роботою та особистим життям. Аж тут баланс порушують одразу два чоловіки, які з’являються на горизонті: вчитель дітей містер Воллакер та енергійний молодик Рокстер.

Ущелина

Дата виходу: 14 лютого

Режисер: Скотт Дерріксон

В ролях: Майлз Теллер, Аня Тейлор-Джой, Сігурні Вівер

У романтичному бойовику мова йде про двох солдатів елітного підрозділу, які отримують таємничу місію. Вони мусять охороняти обидві сторони глибокої і непрохідної ущелини, не підозрюючи, що насправді лежить під ними. А тим часом між солдатами виникає взаємна симпатія.

Грішники

Дата виходу: 6 березня

Режисер: Раян Куглер

В ролях: Гейлі Стайнфелд, Джек О`Коннелл, Майкл Б. Джордан

Дія готичного фільму жахів відбувається у Луїзіані 1930-х років. Брати-близнюки повертаються до свого міста, залишивши позаду непросте життя. Але вони ще не знають, яке зло чекає на них у рідному домі.

Електричний штат

Дата виходу: 13 березня

Режисери: Ентоні Руссо, Джо Руссо

В ролях: Міллі Боббі Браун, Кріс Пратт, Джонатан Ке Кван, Стенлі Туччі, Джейсон Александер, Браян Кокс

Науково-фантастичний фільм, заснований на однойменному графічному романі Саймона Столенхага, переносить глядача в альтернативний світ після повстання роботів. Осиротіла дівчина разом із мультяшним роботом та контрабандистом вирушає на пошуки свого зниклого брата заходом США.

Операція “Чорний кейс”

Дата виходу: 14 березня

Режисер: Стівен Содерберг

В ролях: Майкл Фассбендер, Кейт Бланшетт, Том Берк

Шпигунський трилер з Кейт Бланшетт і Майкл Фассбендер в головних ролях розповідає про подружжя агентів, які вже багато років успішно поєднують професійне й особисте життя. Та все руйнується, коли дружину починають підозрювати в подвійній грі, а з’ясувати це доводиться її чоловікові.

Білосніжка

Дата виходу: 20 березня

Режисер: Марк Вебб

В ролях: Рейчел Зеглер, Ґаль Ґадот, Ендрю Бернап, Ансу Кабіа

Фентезійний мюзикл від студії Disney – це кіноадаптація класичного фільму 1937 року, заснований на казці братів Грімм. Білосніжка стикається з новими викликами та пригодами, переосмислюючи відому історію для нового покоління глядачів.

Громовержці*

Дата виходу: 2 травня

Режисер: Джейк Шрейер

В ролях: Флоренс П'ю, Джеральдін Вішванатан, Девід Гарбор, Себастіан Стен, Ваятт Расселл, Ганна Джон-Кеймен, Ольга Куриленко

Ще один супергеройський фільм від Marvel виходить на екрани. В центрі сюжету – команда лиходіїв "Громовержці”, до якої увійшли Джеймс Бакі Барнс / Зимовий солдат, Олена Белова / Чорна вдова, Олексій Шостаков / Червоний вартовий, Джон Вокер / Агент США, Ейва Старр / Привид та Антонія Дрейкова / Таскмайстер.

Мікі 17

Дата виходу: 18 квітня

Режисер: Пон Чжун Хо

В ролях: Роберт Паттінсон, Стівен Йон, Наомі Акі, Тоні Коллетт, Марк Раффало

Науково-фантастичний фільм володаря “Золотої пальмової гілки” та премії “Оскар” за фільм “Паразити” Пон Чжун Хо знятий за мотивами однойменного роману Едварда Ештона. Головний герой – Мікі, космічний колонізатор. Після кожної смерті його свідомість переноситься в нове тіло. Та одного разу, повернувшись із завдання, Мікі виявляє, що його вже замінила інша версія.

Місія неможлива: Фінальна розплата

Дата виходу: 22 травня

Режисер: Крістофер МакКуоррі

В ролях: Том Круз, Саймон Пеґґ, Ребекка Ферґюсон

Восьмий фільм франшизи про пригоди суперагента Ітана Ганта та його команди розповідає про “Сутність” – небезпечну програму штучного інтелекту, яка здатна передбачати кожну дію. У прагненні захистити людство від цієї надпотужної зброї Ітан опиняється на затопленому підводному човні, де зустрічає давнього ворога Габріеля.

Як приборкати дракона

Дата виходу: 12 червень

Режисер: Дін Деблуа

В ролях: Мейсон Темз, Ніко Паркер, Джерард Батлер, Нік Фрост

Адаптація пригодницього анімаційного фентезі від студії DreamWorks Animation 2010 року заснована на книзі Крессиди Ковелл. На острові Берг вікінги поколіннями ворогують із драконами, доки син вождя Гикавка не кидає виклик традиції і не заводить дружбу із загадковим драконом Беззубиком. Справжня дружба змінює долю всього острова.

Еліо

Дата виходу: 12 червня

Режисери: Едріан Моліна, Мадлен Шарафьян, Доми Ши

В ролях: Йонас Кибриб, Зої Салдана, Бред Геррет

Анімаційний фільм від Pixar та Disney запрошує у пригоди до космосу. Головний герой – одинадцятирічний Еліо, якого помилково переміщують через галактику в Комуніверсум, який населяють різноманітні форми життя з усього всесвіту. А самого хлопця вважають верховним лідером Землі. “Еліо” стане третім мультфільмом в доробку Pixar, присвячений жанру наукової фантастики.

28 років потому

Дата виходу: 19 червня

Режисер: Денні Бойл

В ролях: Джоді Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Кілліан Мерфі

Постапокаліптична трилогія жахів підійшла до свого завершення. Події фільму відбуваються через 28 років після того, як з лабораторії вирвався небезпечний вірус. Попри умови карантину деяким людям вдалося вижити серед інфікованих.

F1

Дата виходу: 26 червня

Режисер: Джозеф Косінскі

В ролях: Бред Пітт, Хав'єр Бардем, Керрі Кондон

Бред Пітт зіграє колишнього гонщика Сонні Гейза, який повертається у “Формулу-1” з пенсії, щоб стати ментором для вундеркінда-новачка Джошуа Пірса. Раніше Гейз потрапив у страшну аварію і мусив покинути спорт. Але тепер він має шанс повернутися, щоб передати всі свої знання новому поколінню.

Світ Юрського періоду: Відродження

Дата виходу: 3 липня

Режисер: Гарет Едвардс

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейлі, Мануель Рульфо, Махершала Алі

Через п’ять років після подій “Світу Юрського періоду: Домініон” екологія планети стала здебільшого непридатною для життя динозаврів. Команда спеціальної місіії вирушає на пошуки зразків генетичного матеріалу трьох найбільших істот, в якому приховано ключ до ліків, яких потребує людство.

Супермен

Дата виходу: 10 липня

Режисер: Джеймс Ґанн

В ролях: Девід Коренсвіт, Рейчел Броснахен, Ізабела Мерсед, Еді Гатегі, Нейтан Фільйон

Новий погляд на відому історію супергероя Кларка Кента, він же Супермен, який втік з рідної планети Криптон на Землю. Супермена втілить Девід Коренсвет. Ця стрічка стане першим проєктом Всесвіту DC, нової франшизи супергеройських фільмів від Warner Bros. та DC Studios.

Фантастична четвірка: Перші кроки

Дата виходу: 24 липня

Режисер: Метт Шекман

В ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кірбі, Ебон Мосс-Бакрак, Джозеф Квінн

Події вже 37-го фільму кіновсесвіту Marvel розгортаються у Нью-Йорку 1960-х років. Глядачам представлять першу сім'ю Marvel — Ріда Річардса/Містера Фантастика, Сʼю Шторм/Невидиму леді, Джонні Шторма/Людину-смолоскипа та Бена Ґрімма/Істоту, на яких чекає надскладний виклик – врятувати планету від космічного бога.

Аватар: Вогонь і попіл

Дата виходу: 18 грудня

Режисер: Джеймс Кемерон

В ролях: Зої Салдана, Кейт Вінслет, Сіґурні Вівер, Сем Вортінгтон, Джованні Рібізі

Третя частина фентезійної саги, яка розпочалась у 2009 році, продовжує історію попередньої частини. Джейк Саллі і Нейтірі вирушать на інші планети системи Альфа-Центавра. Але деталі автори поки не розголошують.

Франкенштейн

Дата виходу: 2025 рік

Режисер: Гільєрмо дель Торо

В ролях: Оскар Айзек, Джейкоб Елорді, Мія Ґот, Крістоф Вальц, Чарльз Денс, Ларс Міккельсен

Науково-фантастичний фільм жахів написав і зняв за мотивами однойменного роману Мері Шеллі знаменитий майстер жахів Гільєрмо дель Торо. За словами режисера, він мріяв екранізувати історію про вченого Віктора Франкенштейна та його монстра близько 50 років. В сам проєкт розробляв понад 10 років.

Бойові дії

Дата виходу: 2025 рік

Режисер: Алекс Ґарленд

В ролях: Д'Фараон Вун-А-Тай, Чарльз Мелтон, Джозеф Квінн, Вілл Поултер, Космо Джарвіс, Кіт Коннор, Фінн Беннетт

Воєнна драма, заснована на спогадах ветерана війни в Іраку Рея Мендоси, знята наче в реальному часі у 2006 році, коли відбуваються події фільму. В центрі сюжету – підрозділ морських котиків, які контролюють пересування американських військ через територію повстанців.

Марті Супрім

Дата виходу: 2025 рік

Режисер: Джош Сафді

В ролях: Гвінет Пелтроу, Тімоті Шаламе

Спортивна драма режисера Джоша Сафді, натхненна життям професійного гравця в настільний теніс Марті Рейсмана, розповідає про амбітного молодого гравця, який виборює свою мрію в умовах жорстокої конкуренції. Це буде найдорожчий проєкт студії A24.