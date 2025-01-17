10 шляхопроводів у Києві планують відремонтувати: про які об'єкти йдеться

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Валерія Гуржий
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У Києві планують відремонтувати 10 шляхопроводів, які потребують капітального оновлення.

Про це повідомив генеральний директор КК "Київавтодор" Олександр Федоренко, пише "Вечірній Київ".

Наразі планується створити проєктну документацію для ремонту шляхопроводів на Русанівці, на вулиці Либідській та Драйзера, на Саперно-Слобідській на перетині з Бойчука, на проспекті Бажана, на шляхопроводі поряд з станцією метро "Чернігівська".

Також цього року планується розпочати ремонт поряд з станцією метро "Осокорки". На вулиці Новокостянтинівській на шляхопроводі №3, наприклад, вже ведуться підготовчі роботи по перевлаштуванню інженерних мереж, так само як і біля станції метро "Дарниця" на перетині вулиці Будівельників та Броварського проспекту.

За словами Олександра Федоренка, всім ці шляхопроводам 40 й більше років. Це будуть перші ремонти з моменту їх спорудження. Свого часу коли вони проєктувалися, термін їх експлуатації визначався у 50 років під невелику інтенсивність руху й навантаження. Сьогодні навантаження виросло мінімум втричі, інтенсивність руху виросла у понад 10 разів. Тому це пришвидшило зношення шляхопроводів, які вже не розраховані на такий трафік.

Фото: Вечірній Київ

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Опубліковано: 17 січня 2025
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