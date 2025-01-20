Адаптивні клуби для військових та людей з інвалідністю запрацювали у трьох областях України

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Наталія Габрух
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15-17 січня у Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях відкрили адаптивні клуби. Вони стануть осередками відновлення фізичного та психічного здоров’я для військових, ветеранів та людей з інвалідністю.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту.

На Львівщині з метою розвитку безбар’єрності встановили пересувний підіймач для безпечного плавання людей, які користуються кріслами колісними. Тут реабілітолог Михайло Кучма допомагатиме ветеранам долати труднощі фізичної реабілітації.

На Волині, клуб розпочав роботу з тренування для ветеранів і людей з інвалідністю під керівництвом досвідченого тренера Павла Бричі.

На Франківщині тренером працює ветеран Юрій Фурик, який втратив ногу під час боїв за Соледар.

“Створення адаптивних клубів — це можливість для кожного ветерана відновити рухову активність, знайти підтримку, відчути власну силу та реалізувати свій потенціал”, — йдеться у повідомленні.

Адаптивні клуби стали переможцями грантового конкурсу “Час діяти, Нестримні”. Він реалізується благодійним фондом “МХП — Громаді” спільно з Державною установою “Спорт для всіх”.

Фото: Міністерство молоді та спорту

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Опубліковано: 20 січня 2025
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