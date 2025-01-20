Дивіться 11 найбільших архітектурних проєктів світу, відкриття яких очікується у 2025 році

У 2025 році очікується відкриття різноманітних архітектурних проєктів у різних куточках нашої планети – серед них: освітні, екологічні, іноваційні, модернізації та переосмислення вокзалів та аеропортів та багато інших.

CNN представив список 11 найочікуваніших архітектурних проєктів, які відкриються протягом цього року.

Новий Сіднейський рибний ринок, Сідней

Проєкт розроблений 3XN Architects та австралійською фірмою BVN, який врівноважує туристичну інфраструктуру з функціональними реаліями працюючого оптового ринку. Логістика та операції приховані в підвалі, тоді як на верхніх поверхах є ринковий зал для відвідувачів та аукціонний зал, де ресторатори та роздрібні торговці роблять ставки на свіжий улов, що надходить на понтонах.

Новий дизайн допоможе омолодити промислову частину гавані з магазинами, ресторанами, набережною та міським парком, а характерний хвилястий дах матиме 350 трикутних сонячних панелей.

Гранд Рінг, Осака

Гранд Рінг – безперервна кругла дерев’яна споруда, виготовлена з деревини місцевого кедра та кипариса, а бачення архітектора поєднує сучасні методи будівництва з дерев’яними з’єднаннями, які традиційно використовуються в японських храмах і святинях. Будівля стане однією із найбільших дерев’яних будівель у світі. Незважаючи на те, що вона була призначена як тимчасова, тривають дебати щодо того, чи можна її зробити постійною.

Life and Mind Building, Оксфорд

Це є найбільшим будівельним проєктом в історії Оксфордського університету. Принципи дизайну Life and Mind Building відображають академічний принцип: об’єднання відділів експериментальної психології та біології під одним дахом сприятиме тіснішій співпраці та взаємодії між ними. Всередині гнучкі лабораторні приміщення відповідають потребам різних дисциплін, а громадська площа пропонує можливість більш невимушеного спілкування.

Незважаючи на велику кількість сучасних штрихів, американська архітектурна практика, що стоїть за проєктом, NBBJ, відносить до архітектурної спадщини університету через кам’яні фасади та спроєктовані контрфорси, які створюють те, що вони називають "позачасовим, але впізнаваним виглядом".

Канадська школа, Чолула

Данний проєкт є прикладом органічної архітектури, яку відзначають за те, що вона вписується або навіть повністю зникає у ландшафті, залишаючи якомога менше слідів на околицях.

Цей кампус вписано в рельєф регіону, а саме в сусідню доіспанську піраміду та вулкан Попокатепетль, який служить драматичним фоном. Школа розташована навколо семи пагорбів, що перекриваються, а їхні терасові поверхні забезпечують зелені зони для вивчення учнями.

Міжнародний аеропорт Техо, Пномпень

Камбоджа замінює міжнародний аеропорт своєї столиці Пномпені на аеропорт, здатний прийняти в шість разів більше відвідувачів. Що зробить його одним з найбільших у Південно-Східній Азії. Будівля терміналу розташована майже в 20 км на південь від центру міста. Архітектори фірми Foster + Partners кажуть, що планують виробляти енергію за допомогою сонячної електростанції, що розташовуватиметься на місці, а також відносять її до числа найбільш екологічних у світі.

Головний дах терміналу має форму, натхненну традиційним камбоджійським дизайном, і підтримується низкою структурних дерев. Цифрові візуалізації показують сітчасту сталеву оболонку конструкції, яка фільтрує денне світло та освітлює інтер’єр, який рясніє тропічною зеленню, а пасажири дістануться до своїх терміналів через два крила у формі аеродинамічного профілю.

Реконструкція Південного вокзалу, Бостон

Після завершення проект реконструкції збільшить пропускну спроможність терміналу на автобусах на 50%, тоді як пропускна здатність залізничного транспорту не зміниться. Завдання, яке постало перед американською фірмою Pelli Clarke & Partners, полягало не лише в тому, щоб переосмислити зал центру та звести над ним високий 51-поверховий хмарочос, а й у тому, щоб поважати оригінальну будівлю станції класичного відродження.

Отриманий контраст між сяючим склом і вивітреним каменем завжди буде різким. Але м’яка, скульптурна форма вежі прагне доповнити її історичний аналог. Тим часом розширений арочний зал пропонує відвідувачам більш грандіозне прибуття в місто.

Goethe-Institut, Дакар

Архітектор Burkinabè є давнім чемпіоном "народного" дизайну, який звертається до традиційних будівельних матеріалів і будівельних технологій. Його бачення нового сенегальського відділення Goethe-Institut, німецького центру культурного обміну, є яскравим прикладом.

М’які вигини будівлі були розроблені так, щоб віддзеркалювати контури навколишніх навісів. Він був побудований в основному з місцевої цегли, яка виготовлена ​​з ущільненої землі та розташована у вигляді грат для сприяння природної вентиляції.

Урбан Глен, Ханчжоу

Urban Glen –пара різко східчастих веж, що містять більше 83 тисячі м2 офісних, готельних і розважальних приміщень у східному місті Ханчжоу. Подібно до пагорбів, що оточують Ханчжоу з трьох боків, два об’єми, в одному з яких розташований готель Rosewood, здаються каскадом у штучну долину терас на даху, магазинів і громадського мистецтва.

Ер-Ріяд Метро, ​​Ер-Ріяд

Хоча проєкт було урочисто відкрито в листопаді, і багато ліній метро вже були запущені в експлуатацію, є ще найвідоміша станція, яка не була відкрита. Йдеться про станцію Qasr Al Hokm від відомої норвезької фірми Snøhetta — її вражаючий навіс із нержавіючої сталі створює тінь і направляє природне світло всередину тунелю.

Бізнес-центр Skypark, Люксембург

У Люксембурзі скоро з’явиться одна з найбільших гібридних дерев’яних будівель на континенті – бізнес-центр Skypark, розташований на площі понад 78 тисяч м2. Він був побудований з використанням деревини, а його мідний фасад виготовлений на 80% з переробленого металу.

Завдяки м’яко закругленим краям унікальну форма споруди нагадує дві зигзагоподібні смуги, які змійкою перетинають одна одну вздовж ділянки. За словами архітекторів BIG, їхні різноманітні перетини створюють серію внутрішніх дворів і просторів на даху, причому мешканці будівлі ніколи не перебувають на відстані більше 50 метрів від зеленої тераси.

Перша черга будівлі в основному складається з офісних приміщень, а також магазинів і готелю. Але внутрішні дворики на рівні землі будуть відкриті для перехожих — і любителів літаків, які зможуть насолоджуватися видом на прилеглий аеропорт Люксембургу.

Міст Даньцзян, Тайбей

Споруда довжиною майже 920 метрів з’єднає чотири основні магістралі над гирлом річки Тамсуй, яка протікає через столицю Тайваню Тайбей. Він має напрочуд тонкий профіль, уся конструкція якого підтримується лише однією бетонною щоглою. Незважаючи на це, він стане найдовшим у світі однощогловим асиметричним підвісним мостом.



