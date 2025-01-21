Міст на Труханів острів відремонтують за 27 млн гривень

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Валерія Гуржий
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"Київавтошляхміст" провів тендер вартістю 27 млн гривень на ремонт Паркового мосту, який ведена Труханів острів.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Підрядник має відремонтувати опори, прогонову будову, мостове полотно, підходи до мосту та інші види робіт, які мають бути виконанні до 31 грудня 2026 року.

Переможцем тендеру стало приватне акціонерне товариство "Броварське шляхово-будівельне управління №50" із пропозицією 27 млн гривень за виконання ремонту, що на пів мільйона менше за очікувану вартість.

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Опубліковано: 21 січня 2025
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