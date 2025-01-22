У Фастові побудують сміттєпереробний завод

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Наталія Габрух
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У Фастові побудують сміттєпереробний завод.

Про це повідомляє Фастівська міська рада.

Наразі триває затвердження документації щодо будівництва сміттєпереробного заводу. Зокрема вже розроблено проєкт землеустрою для розміщення підприємства за промзоною Завокзалля. Це питання винесуть на розгляд сесії міської ради, яка відбудеться 23 січня.

Завод здійснюватиме переробку відходів з подальшим виробництвом газу біометану. Крім цього, там займатимуться глибоким сортуванням відходів з виділенням ресурсоцінних матеріалів — металобрухту, скла та пластику.

“Відповідні домовленості щодо побудови сміттєпереробного заводу уклали між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Київською обласною військовою адміністрацією та Фастівською міськрадою”, — йдеться у повідомленні.

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Опубліковано: 22 січня 2025
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