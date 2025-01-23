На казкових островах: 7 дитячих книг від українських авторів

Хто з нас не хотів би бодай на день втекти у казку. Особливо, якщо у вас є діти, які теж обожнюють чарівні історії про краї, де немає тривог і страхів, а добро завжди перемагає зло.

Для тих, хто шукає круті й атмосферні казки для читання малечі, ми зібрали справжнє “золото” серед дитячих книжок від українських авторів. Ласкаво просимо до світів, де можливо все.

І ніякі це не вигадки

Автор: Грася Олійко

Розпочнемо з книги, що стала переможницею Дитячої книги року BBC-2024. Ця збірка, за словами самої письменниці, містить “такі смішні, трохи дурацькі ілюстрації. Мені хотілося б, щоб вона принесла комусь спокій і радість".

Перша історія збірки з'явилася на початку повномасштабного вторгнення. Казками авторка заспокоювала свою маленьку донечку, та й і саму себе теж.

Уже після видання збірка стала чимось на кшталт прихистку для дорослих та дітей. Місця, де разом з такими знайомими та простими героями, можна сховатися від жахіть реалій війни.

До речі, попри те, що збірка “І ніякі це не вигадки” була написана в складні перші місяці російського вторгнення, збройний конфлікт ніяк не фігурує в історіях навіть на рівні метафор чи алюзій. Цим книга Грасі Олійко відрізняється від багатьох інших дитячих книжок, які були включені до “Книги року BBC” минулого року та розповідали про втечу від російських ракет і життя в еміграції.

Видавництво: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Кількість сторінок: 32 с

Ціна: 280 грн

Як виростити супербабусю

Автор: Леся Мовчун

Бабусі – то лісовички з казкового лісу. З дитинства вони навчаються всіляких бабусяцьких прийомчиків і хитрощів, а потім їдуть у місто виконувати бабусяцьку місію. Та перш ніж отримати своє персональне онуча, мають скласти іспит. Але цього разу усе пішло шкереберть.

Лісовичку Бусю обманули й викрали, а її суперниця Буня разом з єнотом Шкодою вирушають на її пошуки. На своєму шляху вони зустрінуть курочку Касю, пана Болотяна, Івана Целофановича Макулатурського, збитошних Бомка і Цьомка.

Приємна та легка історія “Як виростити супербабусю?” ділиться з маленьким читачем магією справжньої дружби та підтримки. А ще усередині книжки є інтерактивна настільна гра з картками й фішками для забав з друзями чи родиною. Книжка, до речі, увійшла до Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2024.

Видавництво: Ще одну сторінку

Кількість сторінок: 64 с

Ціна: 378 грн

Сміховисько

Автор: Світлана Ройз

Книжка-практикум відомої психологині Світлани Ройз містить поради, завдяки яким діти, які пережили складні життєві ситуації, зможуть впоратися зі своїми емоціями – навчаться долати страх чи відчуття заціпеніння і давати раду злості чи паніці.

Головну героїню книги Дару батьки частенько жартома називали Сміховиськом. Але згодом усе змінилося.

Через вимушений переїзд в інше місто, втрату дому і звичного життя Сміховисько стало байдужим, немов всі емоції в ньому замерзли. Але зустріч із сусідкою з фіолетовим волоссям, яка носить незвичайне намисто, допомагає дівчинці знайти свою суперсилу і знову відчути кольори та радість життя.

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Кількість сторінок: 56 с

Ціна: 250 грн

Король-малюк

Автор: Улана Чуба

Це книжка медитативно, просто та захопливо розповідає про перші роки життя малюків. Чарівний час, коли малятко почувається найголовнішим у світі. Нова дотепна історія від неперевершеної Уляни Чуби – переможниці Дитячої книги року ВВС-2020. Всередині – яскраві, святкові ілюстрації від Ріти Нільсон.

Напередодні Різдва в одній сім’ї народився хлопчик. Найкрасивіший для мами, найчемніший для тата. І просто надзвичайний! Справжнісінький король-малюк. Король-малюк стукотить скіпетром, коли має гарний настрій. Обіймає досхочу свою мамусю. Катається у метро, скільки забажає. Хитрує, жартує і навіть кермує потягом.

Видавництво: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Кількість сторінок: 32 с

Ціна: 300 грн

Годинник Аріадни

Автор: Анна Багряна

Події цього фентезі розгортається у нашому рідному Києві. Головна героїня історії – восьмикласниця Ельвіра Сковронська з Києва, яка таємно закохана в одинадцятикласника Славка Рудюка. Дівчина не знає, як привернути увагу хлопця. Своєю найкращою подругою Еля вважає бабусю – відому актрису Аріадну Дукат, тож одного дня вирішує поїхати до неї на пораду.

Бабуся Аріадна живе на лівому березі Києва, неподалік від станції «Лісова». Та по дорозі до неї Еля отримує в метро загадковий пакунок – дивний годинник із тринадцятьма позначками. І після цього Еля потрапляє в іншу реальність. Посилюють атмосферу історії неймовірні кольорові ілюстрації від Софії Мудрої. Книжка, до речі, увійшла до Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2024.

Видавництво: Богдан

Кількість сторінок: 216 с

Ціна: 299 грн

Крамниця щастя

Авторки: Анастасія Шевердіна, Марія Панченко

Повсякденне життя невеличкого провінційного міста сколихнули надзвичайні й таємничі події. Одного дня в містечку з’являється дивний старий – чи то йог, чи то лікар, чи то фокусник – і відкриває “Крамницю щастя”. Хто ж не захоче втілити свою заповітну мрію за доступною ціною?! Покупці магічних товарів один за одним намагаються перехитрити долю. Але за магію, як і за все в житті, треба платити.

Як зазначила авторка, її книга вчить “шукати своє щастя, не забираючи його в інших. Вона заохочує сподіватися та мріяти, вірити в диво і творити дива”.

Видавництво: Час майстрів

Кількість сторінок: 216 с

Ціна: 548 грн

Діти вогненного часу

Авторки: Катерина Пекур та Мія Марченко

Перші дні повномасштабної. Залізничний вокзал. Підлітка Катя потрапляє на виворіт Києва, у Завокзалля. Катя швидко розуміє, що опинилась у світі, населеному міськими духами, невпокоєними привидами, дрібними богами й особливими людьми, а її невідомий викрадач намагається зруйнувати не тільки Завокзалля, а й реальний, людський Вокзал! Щоб зірвати всі личини, завершити розслідування й уберегти тих, кого люблять – Каті та Августину доведеться прикликати на поміч усіх "дітей вогненних часів".

Роман "Діти вогненного часу" (перша частина трилогії) потрапив до короткого списку на премію імені Шолом-Алейхема та увійшов до списку найкращих книжок 2024 року за версією Українського ПЕН. Його порівнюють з культовими "Хроніками Нарнії", адже історія має схожий вайб доброї казки, в якій добро сто відсотків переможе зло.

Видавництво: READBERRY

Кількість сторінок: 640 с

Ціна: 590 грн

Фото: ababahalamaha, 1morepage.ua, knizhnayalavka_odesa, ariannagres, ruta_galuk, koti_books.