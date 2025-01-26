Друкарня “Фактор-Друк” випустила першу книгу після російського ракетного удару
Друкарня “Фактор-Друк” у Харкові випустила першу книгу після відновлення від російського ракетного удару.
Про це повідомляє Мінекономіки.
Книгу презентували на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Це блокнот “Уроки стійкості” з історіями українських підприємців.
“На сторінках блокнота — десять історій підприємців, які пройшли через релокацію, знищення, історії тих, хто відновив свій бізнес, вклав значні інвестиції у нові спроможності, чи працює поруч лінії фронту — у Краматорську, Покровську, Нікополі та інших містах”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, у книзі є історії компаній:
- “Інтерпайп Нікотью” у Нікополі;
- “Д Лайт” і UBC Group, котрі релокувалися з Харківщини;
- Delta Food, які переїхали з Гуляйполя;
- Ecosoft, яка пережила знищення на початку вторгнення;
- “Крамтехцентр”, що досі працює в Краматорську;
- Kronospan, який продовжує відкривати нові виробничі потужності під час повномасштабного вторгнення;
- “Імпексмаш”, які відновилися після знищення.
Також у книзі розкривають історію ливарно-механізованого заводу, який донедавна працював у Покровську.
Ілюстрації для видання підготував Іван Купібіда, а за верстку відповідала дизайнерка Марта Погожай.
Нагадаємо, що 23 травня 2024 року під час масованого обстрілу Харкова одна із ракет влучила у друкарню “Фактор-Друк” видавництва Vivat. В момент удару двома ракетами по підприємству там перебували понад 50 працівників. На робочих місцях загинули семеро працівників друкарні, ще 21 людина дістала поранень.
За даними засновника і президента групи компаній “Фактор” Сергія Політучого, понад 1000 кв. м палітурного цеху вигоріли вщент разом із унікальним обладнанням. Через обстріл було знищено понад 50 тисяч книг.
Раніше ми писали, що фонд Говарда Баффета профінансує відбудову харківської друкарні видавництва Vivat “Фактор-Друк”.
Фото: Мінекономіки