Друкарня “Фактор-Друк” випустила першу книгу після російського ракетного удару

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Наталія Габрух
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Друкарня “Фактор-Друк” у Харкові випустила першу книгу після відновлення від російського ракетного удару.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Книгу презентували на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Це блокнот “Уроки стійкості” з історіями українських підприємців.

“На сторінках блокнота — десять історій підприємців, які пройшли через релокацію, знищення, історії тих, хто відновив свій бізнес, вклав значні інвестиції у нові спроможності, чи працює поруч лінії фронту — у Краматорську, Покровську, Нікополі та інших містах”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у книзі є історії компаній:

  • “Інтерпайп Нікотью” у Нікополі;
  • “Д Лайт” і UBC Group, котрі релокувалися з Харківщини;
  • Delta Food, які переїхали з Гуляйполя;
  • Ecosoft, яка пережила знищення на початку вторгнення;
  • “Крамтехцентр”, що досі працює в Краматорську;
  • Kronospan, який продовжує відкривати нові виробничі потужності під час повномасштабного вторгнення;
  • “Імпексмаш”, які відновилися після знищення.

Також у книзі розкривають історію ливарно-механізованого заводу, який донедавна працював у Покровську.

Ілюстрації для видання підготував Іван Купібіда, а за верстку відповідала дизайнерка Марта Погожай.

Нагадаємо, що 23 травня 2024 року під час масованого обстрілу Харкова одна із ракет влучила у друкарню “Фактор-Друк” видавництва Vivat. В момент удару двома ракетами по підприємству там перебували понад 50 працівників. На робочих місцях загинули семеро працівників друкарні, ще 21 людина дістала поранень.

За даними засновника і президента групи компаній “Фактор” Сергія Політучого, понад 1000 кв. м палітурного цеху вигоріли вщент разом із унікальним обладнанням. Через обстріл було знищено понад 50 тисяч книг.

Раніше ми писали, що фонд Говарда Баффета профінансує відбудову харківської друкарні видавництва Vivat “Фактор-Друк”.

Фото: Мінекономіки

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Опубліковано: 26 січня 2025
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