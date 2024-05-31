На Книжковому Арсеналі відкрили стенд із книгами, які згоріли у друкарні Vivat

На Книжковому арсеналі представили стенд із книжками, які згоріли після російського обстрілу друкарні Factor druk видавництва Vivat у Харкові.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Експозиція називається "Книги знищені росією" – це книжки, які передали друкарі з Харкова. Їх розташували для того, щоб звернути увагу всіх на те, що ця друкарня потребує підтримки для відновлення, що видавці потребують підтримки. Вони понесли шалені втрати, і видавництво Vivat, і інші видавництва, які там друкувалися говорять про те, що їм потрібна підтримка та час для того, щоб відновити друк книжок в інших книгарнях.

За словами директорки XII Книжкового Арсеналу Юлії Козловець, великі наклади книжок готувалися до представлення на Книжковому арсеналі.

Фото: "Укрінформ"