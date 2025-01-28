У Бучі встановили сонячну електростанцію на даху багатоквартирного будинку

На даху багатоквартирного будинку у Бучі встановили сонячну електростанцію .

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Проєкт реалізували за програмою “ГрінДІМ”, що спрямована на підтримку енергоефективних рішень для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. У рамках програми Фонд енергоефективності компенсує до 70% вартості обладнання.

У будинку на 213 квартир встановили:

36 сонячних панелей;

2 інвертори по 10 кВт;

акумулятори по 20 кВт.

Енергоощадне обладнання, яке встановили у будинку, працює автономно та забезпечує безперервну роботу котельні протягом 4-5 годин навіть за відсутності електрики.

Вартість проєкту склала понад 1 мільйон гривень. Наразі жителі будинку самостійно покрили всі витрати та очікують на отримання компенсації від Фонду.

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