У Бучі встановили сонячну електростанцію на даху багатоквартирного будинку
На даху багатоквартирного будинку у Бучі встановили сонячну електростанцію.
Про це повідомляє Бучанська міська рада.
Проєкт реалізували за програмою “ГрінДІМ”, що спрямована на підтримку енергоефективних рішень для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. У рамках програми Фонд енергоефективності компенсує до 70% вартості обладнання.
У будинку на 213 квартир встановили:
- 36 сонячних панелей;
- 2 інвертори по 10 кВт;
- акумулятори по 20 кВт.
Енергоощадне обладнання, яке встановили у будинку, працює автономно та забезпечує безперервну роботу котельні протягом 4-5 годин навіть за відсутності електрики.
Вартість проєкту склала понад 1 мільйон гривень. Наразі жителі будинку самостійно покрили всі витрати та очікують на отримання компенсації від Фонду.
Фото: скриншот
Опубліковано: 28 січня 2025
Українські бренди, що створюють речі для людей з інвалідністю та поранених військових У додатку "Київ Цифровий" з'явилося нове опитування про енергостійкість будинків “Укрзалізниця” запустить ще один модернізований електропоїзд: де він курсуватиме Цього року у Києві планують почати проєктувати нову гілку метро через Подільський міст