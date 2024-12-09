Як не залежати від відключень світла і заробляти на продажі електроенергії: Історія багатоповерхівки у Києві

Після початку повномасштабної війни українці зіткнулися з новою реальністю — регулярними відключеннями електрики. У багатоповерхівках це означало не лише відсутність світла, а й проблеми з водопостачанням, опаленням та ліфтами. Але навіть у таких умовах громади знаходять рішення.

ОСББ “Порядок Шептицького, 12” у Києві стало першим будинком, який не лишень має автономне енергозабезпечення, а й продає надлишкову електроенергію в мережу.

Ми поговорили з головою ОСББ “Порядок Шептицького, 12” Станіславом Донцовим, який розповів, як будинок пройшов шлях від відключень світла до повної енергонезалежності. Він поділився, як вдалося переконати мешканців у важливості проєкту, залучити фінансування через програми підтримки та зробити будинок прикладом для інших громад.

Відключення світла як каталізатор змін

Восени 2022 року, зі зростанням кількості відключень електроенергії, мешканці будинку на вулиці Андрія Шептицького зіткнулися з типовими для багатоповерхівок викликами: темрява в під’їздах, відсутність водопостачання та опалення, неробочі ліфти.

Спочатку ОСББ розглядало варіант дизельного генератора. Разом із сусіднім будинком, із яким вони ділили спільний двір, мешканці планували придбати один потужний генератор. Але через високі ціни та дефіцит обладнання цей варіант став нереальним.

“Ми дали завдаток одній із компаній, але за місяць вони повідомили, що не зможуть виконати замовлення. Тоді я запропонував розглянути інше рішення — встановити сонячну електростанцію”, — розповідає голова ОСББ.

Скільки коштувало встановити сонячні панелі для будинку

На загальних зборах мешканці вирішили встановити сонячні панелі для будинку.

“У нас залишилися частина коштів від збору на генератор, а решту ми вирішили зібрати додатковим одноразовим внеском, затвердженим на загальних зборах. У підсумку це склало близько 110 гривень за квадратний метр житлової площі”, — пояснює голова ОСББ.

Власники однокімнатних квартир сплатили орієнтовно 5 500 грн, чотирикімнатних — 12–13 тисяч грн.

Для пенсіонерів та інших соціально незахищених категорій запропонували розтермінування платежів на 2–3 місяці.

Як отримати фінансування від міста

Ключову роль у фінансуванні відіграли міські програми:

Програма “70/30”. ОСББ зібрало 37 % вартості другої черги проєкту, а місто профінансувало 63 %.

“Коли я подавав документи на програму "70/30", то спочатку приїхав у департамент житлового господарства, де мене проконсультували, подивилися пакет документів, зробили зауваження, але дуже делікатно. Я їх врахував і наступного разу подав повний пакет. Жодних проблем не виникло. Головне — чітко дотримуватися переліку вимог і подати вчасно”, — пояснює голова ОСББ.

Компенсація вартості незалежних джерел живлення. Програма відшкодувала 75 % витрат на генератори й додатковий акумулятор.

Тож, окрім СЕС, будинок оснащений двома побутовими генераторами для резервного живлення. Генератори заправлені, перевірені та щороку проходять тестовий запуск для забезпечення коректної роботи. Вони готові до використання в разі потреби, хоча мешканці сподіваються, що цього не знадобиться.

“Дякую місту та Асоціації ОСББ і ЖБК Києва за збільшення граничної суми компенсації цього року: з 80 тисяч до 200–300 тисяч гривень, що в кілька разів перевищує попередній ліміт”, — додає Станіслав.

Першу чергу СЕС потужністю 15 кВт встановили влітку 2023 року. До серпня 2024 року завершили другу чергу, яка збільшила потужність до 30 кВт. Місто профінансувало її на суму приблизно 2 млн грн.

Система включає 72 сонячні панелі Trina Solar, два інвертори Deye на 12 кВт кожен і акумулятори 247 Energy ємністю 90 кВт·год.

Як працюють сонячні панелі і як почати заробляти

Система включає 72 сонячні панелі на будинок Trina Solar, два інвертори Deye на 12 кВт кожен і акумулятори 247 Energy ємністю 90 кВт·год. Завдяки цим потужностям будинок може працювати автономно протягом 25–27 годин в неопалювальний період і 10–15 годин в опалювальний.

“У зимовий період сонячні панелі працюють слабше — лише 10–15 % номінальної потужності. Але в нас є акумулятори, які заряджаються від мережі, коли вона доступна. Це дозволяє забезпечити стабільну роботу ліфтів і насосів навіть під час блекаутів”, — пояснює Станіслав.

Особливість системи полягає в її гібридній роботі. Енергія, згенерована вдень, накопичується в акумуляторах і використовується ввечері, коли попит на електроенергію найвищий.

1 жовтня 2024 року будинок отримав статус "активного споживача", що дає змогу продавати надлишкову електроенергію в мережу. У жовтні до мережі було передано понад 600 кВт електроенергії, за що передбачена компенсація, яка має надійти найближчим часом.

“Система налаштована так, що ми продаємо енергію в години пікового попиту — з 19:00 до 23:00. Тариф у цей час може сягати 9 гривень за 1 кВт·год”, — додає Донцов.

Що змінилося для мешканців

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Сонячна станція принесла будинку новий рівень стабільності, особливо під час регулярних відключень електроенергії.

“Коли є відключення, наші мешканці не переживають за те, що зупиниться ліфт чи зникне вода. Ми створили резервну систему, яка гарантує базовий комфорт навіть у складні часи”, — розповідає голова ОСББ.

Водночас індивідуальні рахунки за електроенергію для мешканців залишаються незмінними. Сонячна станція обслуговує лише місця загального користування, тому вплив на особисті витрати обмежений.

Проте ОСББ отримало нове джерело доходу. За перший рік роботи станція може принести понад 100 тисяч гривень прибутку від продажу електроенергії в мережу.

“Ми бачимо, що навіть у невеликому будинку, як наш, із 75 квартирами, дохід від станції може суттєво підтримати наш фонд. У більших будинках ця цифра буде ще більшою”, — зазначає Донцов.

З листопада по березень є дефіцит енергобалансу, що дозволяє лише зменшити рахунки за електроенергію. Проте з квітня по жовтень будинок стає енергетично профіцитним, і енергокомпанія здійснюватиме виплати, які спрямовуватимуть на спільні потреби співвласників.

Як зробити свій будинок енергонезалежним

У планах ОСББ — продовжувати розвивати енергоефективність будинку. Один із ключових проєктів — встановлення теплового насоса.

Його планують облаштувати за програмою "70/30". Очікується, що надлишкова енергія, згенерована сонячною станцією, використовуватиметься для нагріву води. Проєкт уже майже готовий. Його реалізацію планують на наступний рік за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Крім цього, ОСББ планує додатково збільшити резерви за допомогою нових акумуляторів.

“Ми вже маємо 90 кВт·год акумуляторів — це багато. Але якщо з’явиться можливість збільшити ємність без значного фінансового навантаження, ми готові це зробити”, — додає голова ОСББ.

Поради для мешканців багатоквартирних будинків

1. Організуйте громаду: створіть ОСББ

Це перший і найважливіший крок для будь-яких змін. ОСББ дозволяє ефективно приймати рішення, організовувати збори та залучати фінансування.

2. Скористайтеся всіма доступними програмами підтримки

Державні й міські програми, як-от “70/30”, компенсація вартості генераторів або "Грін Дім", значно зменшують фінансове навантаження.

3. Прозоро спілкуйтеся з мешканцями

Пояснюйте, як проєкт вплине на їхній комфорт, і дайте змогу всім висловитися. Це зменшує опір і сприяє підтримці навіть серед скептиків.

“Дехто був налаштований скептично, але ми пояснили: без цієї інвестиції будинок залишиться без води, тепла і світла. Врешті люди зрозуміли, що це рішення — на їхню користь”, — ділиться Станіслав.

4. Залучайте фахівців

Асоціація ОСББ та ЖБК міста Києва й експерти можуть надати консультації, які допоможуть уникнути помилок і спростити процес.

“Ми багато чого навчилися завдяки семінарам Асоціації ОСББ та ЖБК міста Києва. Вони пояснили, як подавати документи, які кроки необхідно зробити. Це допомогло нам швидко отримати фінансування”, — розповідає Донцов.

5. Ставте комфорт мешканців на перше місце

Головна мета проєкту — забезпечити стабільність і комфорт для всіх співвласників будинку.

“Людей не цікавить, скільки грошей зекономить СЕС. Їх цікавить, щоби працював ліфт, були тепло й вода”, — підсумовує голова ОСББ.

Історія цього будинку не унікальна. В Україні все більше громад починають реалізовувати схожі проєкти. Наприклад, сонячні панелі на даху багатоповерхівки у центрі Києва вже забезпечують резервне живлення. Також уряд активно підтримує енергоефективні ініціативи, скасувавши мито на сонячні панелі і запропонувавши вигідний кредит на сонячні панелі від держави .

Фото: КМДА; Станіслав Донцов; “Київ Комунальний”; "Телеграф"