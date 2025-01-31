5 виставок лютого у Києві

Виставка унікального українського скульптора Анатолія Куща, інтерактивна презентація викрадених творів Шовкуненка, портрети відомих вихідців з Криму та картини, створені за мотивами фотографій Сергія Лойка — у лютому у Києві відбудеться чимало виставок, які заслуговують уваги.

Ми зібрали добірку найцікавіших експозицій, які варто відвідати цього місяця.

Виставка скульптора Анатолія Куща "Сакральний світ України"

У Київській міській галереї мистецтв "Лавра" відкрилася виставка видатного українського скульптора Анатолія Куща, експозиція якої налічує понад 100 робіт, серед яких серії "Коло Свароже", "Од вічне", "Створення Світу" та "Біблійні мотиви".

У цих роботах закладено духовні та філософські думки про буття людей та вірування в Україні з найдавніших часів, зокрема, ведичне православ’я. Усі твори є результатом багаторічної праці митця, який звертається до витоків української етнічної культури та сакрального світогляду.



Анатолій Кущ працює в різних жанрах: створює портрети, історичні та символічні композиції, декоративну та монументальну пластику, рельєфи. Він автор монумента Незалежності, пам’ятників архангелу Михаїлу, Пилипу Орлику біля столичного Театру юного глядача на Липках.



Коли: до 13 лютого , вівторок-субота з 12:00 до 18:00

Де:Лаврський провулок, 7в. вул. Лаврська, 7-Б (вхід із пров. Лаврського, 9), Київська міська галерея мистецтв "Лавра", великий виставковий зал.

Вхід: повний квиток — 100 грн (пільговий — 50 грн)

Виставка “Олексій Шовкуненко. Херсон — Київ”

Олексія Шовкуненка вважають тонким колористом, сміливим новатором, який досконало володів технікою акварелі та олійного живопису, гуаші та пастелі.

У київській Картинній галереї експонують твори живопису та графіки з колекції Національного художнього музею України та приватних збірок, а також цифрову медіатеку, створену на основі фондів Херсонського обласного художнього музею.

Інтерактивна презентація складається зі 156 творів Шовкуненка, її створили на основі фондів Херсонського обласного художнього музею. 147 з цих робіт у 2022 викрали російські окупанти.

На виставці можна побачити пейзажі та замальовки повсякденного життя Херсона, Одеси та Києва, а ще натюрморти, побутові імпресії та портрети. Індустріальні краєвиди Азовсталі, Дніпрогесу та херсонських доків сьогодні набувають інших сенсів: вони нагадують нам про захисників Азовсталі,окупований росіянами Маріуполь та щоденні обстріли Херсона.

Коли: до 24 березня, вівторок-неділя 10:00-18:00

Де: Національному музеї "Київська картинна галерея"

Вхід: 200 грн

Виставка "Аеропорт. 242": пам’ять про героїв Донецького аеропорту

У Музеї війни триває виставка "Аеропорт. 242", що складається із 24 робіт художника, військового та волонтера Олега Дробоцького з позивним "Художник", який загинув у березні 2023 року під час боїв на Донеччині.

Свої картини митець створював за мотивами фотографій Сергія Лойка, автора книги "Аеропорт", що документує героїчну оборону Донецького аеропорту в 2014/2015 роках. Тема "кіборгів" глибоко надихнула митця, тому з початком повномасштабного вторгнення він сам долучився до лав захисників України.

Картини із цієї серії брали участь у виставках в Україні та за кордоном, зокрема в Тель-Авіві та Чикаго. Деякі роботи навіть пережили окупацію в Херсоні, де місцеві активісти переховували їх до звільнення міста, а потім передали на Тернопільщину, звідки родом художник.



Де: Головний корпус музею війни, вул. Лаврська, 27

Коли: січень-лютий 2025 року, будні — від 10:00 до 19:00, вихідні — від 10:00 до 20:00.

Вхід: Виставка доступна для огляду за єдиним квитком до Головного корпусу згідно з розкладом роботи Музею: дорослі — 100 грн, для учнів — 50 грн, для студентів — 70 грн.

Виставка Данила Ноздрі "Мандруючи Чумацьким Шляхом…"

У Національному заповіднику “Софія Київська” експонується персональна виставка наймолодшого члена Національної спілки художників України, 15-річного Данила Ноздрі.

Близько 80 робіт художника-абстракціоніста заполонили зали архітектурної пам’ятки ХVІІІ століття і перетворили її на незвіданий, космічний простір творчості та фантазій юного митця.

Цикл складається із творів, написаних автором протягом останніх п’яти років, починаючи з десятирічного віку, а також нових робіт, створених спеціально для цього проєкту. Частина картин вже експонувалась у межах тематичних авторських виставок "Всесвіт. Перемога України", "Space Lunch", "Космос української писанки".

Після завершення виставки частину робіт передадуть на благочинний аукціон на підтримку Збройних Сил України.

Де: Галерея "Хлібня", Національний заповідник "Софія Київська", вул. Володимирська, 24

Коли: до 2 березня, 10:00 -18:00

Вхід: 60 грн вхідний квиток

Виставка "12 птахів та інші зникаючі види"

У книгарні СЕНС на Хрещатику відкрилася виставка Якова Гніздовського з приватних колекцій. На виставці представили близько дев’яти десятків графічних творів Якова, які пов’язані темою птахів, звірів, рослин і людей.

У киян є унікальна можливість побачити ранню графіку 1940-50-х років, а також знакові образи 1970-80-х; познайомимось із важливими для Якова Гніздовського ідеями та мотивами, які є основою його унікального стилю, роздивитися маловідомі родинні знімки, а також дізнатися більше про графічну техніку "дереворізу", яка так полюбилася Гніздовському.

Серед робіт експозиції представлена найвідоміша його анімалістична графіка, розфарбовані дереворити, зображення людей і дерев у дусі японської традиції, є портрети і екслібриси, одна робота з архітектурою, і єдина на виставці живописна робота — зображення соковитої головки капусти. Цікаво, що ця картина прилетіла до Києва за день до відкриття виставки з Америки.



Дружина Якова Гніздовського і його донька вже вдруге передають твори художника для аукціону, гроші від якого підуть на придбання спеціалізованого транспорту для Головного управління розвідки.

29 творів із експозиції можна придбати за посиланням .



Де: книгарня СЕНС, вул. Хрещатик, 34

Коли: до 2 березня, 8:00-22:00

Вхід: безкоштовно