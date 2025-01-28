“Укрзалізниця” запустить ще один модернізований електропоїзд: де він курсуватиме
“Укрзалізниця” запустить черговий модернізований електропоїзд ЕР9М.
Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
Там зазначають, що це 37-й відновлений електропоїзд від початку повномасштабного вторгнення і перший у 2025 році.
Поїзд повністю інклюзивний, оснащений місцями для людей з інвалідністю та для велосипедів. Також там є пандуси, таблички шрифтом Брайля, сповивальні столики в головних вагонах і розетки для зарядки гаджетів.
Наразі електропоїзд проходить обкатку й невдовзі курсуватиме на маршруті Київ — Ніжин.
Фото: “Укрзалізниця”
Опубліковано: 28 січня 2025
Українські бренди, що створюють речі для людей з інвалідністю та поранених військових У додатку "Київ Цифровий" з'явилося нове опитування про енергостійкість будинків Цього року у Києві планують почати проєктувати нову гілку метро через Подільський міст У Бучі встановили сонячну електростанцію на даху багатоквартирного будинку