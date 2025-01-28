“Укрзалізниця” запустить ще один модернізований електропоїзд: де він курсуватиме

“Укрзалізниця” запустить черговий модернізований електропоїзд ЕР9М.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Там зазначають, що це 37-й відновлений електропоїзд від початку повномасштабного вторгнення і перший у 2025 році.

Поїзд повністю інклюзивний, оснащений місцями для людей з інвалідністю та для велосипедів. Також там є пандуси, таблички шрифтом Брайля, сповивальні столики в головних вагонах і розетки для зарядки гаджетів.

Наразі електропоїзд проходить обкатку й невдовзі курсуватиме на маршруті Київ — Ніжин.

Фото: “Укрзалізниця”