“Укрзалізниця” запустить ще один модернізований електропоїзд: де він курсуватиме

408
Наталія Габрух
share share

“Укрзалізниця” запустить черговий модернізований електропоїзд ЕР9М.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Там зазначають, що це 37-й відновлений електропоїзд від початку повномасштабного вторгнення і перший у 2025 році.

Поїзд повністю інклюзивний, оснащений місцями для людей з інвалідністю та для велосипедів. Також там є пандуси, таблички шрифтом Брайля, сповивальні столики в головних вагонах і розетки для зарядки гаджетів.

Наразі електропоїзд проходить обкатку й невдовзі курсуватиме на маршруті Київ — Ніжин.

Фото: “Укрзалізниця”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 28 січня 2025
share share
Українські бренди, що створюють речі для людей з інвалідністю та поранених військових Українські бренди, що створюють речі для людей з інвалідністю та поранених військових У додатку "Київ Цифровий" з'явилося нове опитування про енергостійкість будинків У додатку "Київ Цифровий" з'явилося нове опитування про енергостійкість будинків Цього року у Києві планують почати проєктувати нову гілку метро через Подільський міст Цього року у Києві планують почати проєктувати нову гілку метро через Подільський міст У Бучі встановили сонячну електростанцію на даху багатоквартирного будинку У Бучі встановили сонячну електростанцію на даху багатоквартирного будинку
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.