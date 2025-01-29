Українські розробники створили застосунок для підтримки людей, які втратили кінцівки
Українські розробники створили застосунок Limbella, який допомагає людям, що втратили кінцівки через війну.
Про це повідомляють на сайті застосунку.
Основні функції Limbella:
- медична інформація — перевірені фахівцями рекомендації щодо реабілітації та зменшення симптомів;
- відеоуроки та вправи — практичні заняття для зниження фантомного болю та поліпшення фізичної активності;
- психологічна підтримка — поради, що допомагають повернути впевненість у собі та звикнути до змін;
- соціальна адаптація — корисні матеріали про повернення до активного життя.
“Використання цього застосунку може допомогти не тільки зменшити фізичний біль, але й підтримати психологічний стан, даючи впевненість у майбутньому”, — зазначають розробники Limbella.
Завантажити застосунок можна для користувачів Android і для iOS.
Фото: скриншот, Unsplash
Опубліковано: 29 січня 2025