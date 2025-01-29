Українські розробники створили застосунок для підтримки людей, які втратили кінцівки

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Наталія Габрух
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Українські розробники створили застосунок Limbella, який допомагає людям, що втратили кінцівки через війну.

Про це повідомляють на сайті застосунку.

Основні функції Limbella:

  • медична інформація — перевірені фахівцями рекомендації щодо реабілітації та зменшення симптомів;
  • відеоуроки та вправи — практичні заняття для зниження фантомного болю та поліпшення фізичної активності;
  • психологічна підтримка — поради, що допомагають повернути впевненість у собі та звикнути до змін;
  • соціальна адаптація — корисні матеріали про повернення до активного життя.

“Використання цього застосунку може допомогти не тільки зменшити фізичний біль, але й підтримати психологічний стан, даючи впевненість у майбутньому”, — зазначають розробники Limbella.

Завантажити застосунок можна для користувачів Android і для iOS.

Фото: скриншот, Unsplash

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Опубліковано: 29 січня 2025
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