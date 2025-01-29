Куди піти у Києві 31 січня-2 лютого: зустріч з Артемом Чехом, розмови про український рейв та барахолка у КультМотиві

Протягом 31 січня – 2 лютого у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких вечірки у Closer, Хвильовому і Брухті, розмова про історію українського рейву, барахолка, чаювання і пісні у КультМотиві, спецперегляд фільму "Одного літа в Україні" та багато іншого.

Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На вас чекає вино, електронна музика та розмова про книгу "Історія українського рейву", яка вже доступна на полицях книгарні.

Ціна: вхід вільний

Де: книгарня "Збірка", вул. Золотоворітська, 2а

Коли: 31 січня о 18:00

На Jazz Kolo ви почуєте музику М. Калачевського, М. Леонтовича, Б. Лятошинського, І. Карабиця, Л. Ревуцького, М. Лисенка, С. Людкевича та інших українських композиторів у виконанні та аранжуваннях відомих українських джазових піаністів.

Ціна: від 600 грн. Квитки

Де: Universum Hall, вул. Академіка Глушкова, 1, павільйон 6

Коли: 31 січня о 19:00

Артем Чех – український письменник, автор понад десяти книжок, серед яких "Точка нуль", "Хто ти такий?", "Район Д", "Пісня відкритого шляху". Його твори вирізняються глибоким осмисленням сучасної дійсності, рефлексіями про війну, життя, стосунки між людьми та самопізнання.

На вас чекає дружня дискусія про літературу, читання, стосунки між людьми в умовах війни та поза нею. Артем Чех поділиться думками про межу між життям і творчістю, а також розповість більше про себе та свої книги.

Ціна: вхід вільний

Де: книгарня "КнигоЛенд", вул. Жилянська, 5/60

Коли: 31 січня о 19:00

Субота

"Одного літа в Україні" (Summertime in Ukraine) — фільм про війну в Україні очима іноземних добровольців. Головні герої фільму — військові підрозділу Міжнародного легіону ГУР МО України, які виконують бойові задачі на найгарячіших напрямках фронту.



Сюжет фільму розповідає про історії кількох добровольців, які за час служби стають справжніми друзями. Разом працюють, навчаються та відпочивають. Втім приходить час випробувань для мужності та вмінь легіонерів. Місяці спекотного літа для них проходять не просто. А високий темп тренувань і служби витримують не всі новобранці. Тим часом з фронту надходять тривожні новини про наступ росіян.



Увесь прибуток від продажу квитків команда "Вавилонʼ13" передасть на потреби Міжнародного легіону ГУР, які збирають кошти на 100 FPV-дронів для різних підрозділів.

Ціна: 200 грн. Квитки

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 1 лютого о 17:50

На вечірці запалюватимуть: Яна Понура, Саша Шульц та Саша Гапон.

Ціна: до 18:00 – 300 грн; після – 450 грн. Тільки готівка.

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 1 лютого о 16:00

Line-up:

Auua b2b Dima K

Chemcake b2b Der Fatalist

Poplava b2b Cultural Beast

Big Mack

Fiji

Ціна: 200 грн

Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 1 лютого о 17:00

Цього вечора для вас виступатимуть: Свят Загайкевич, Антон Тимошенко, Світлана Немонежина, Аміль Насіров та Василь Байдак.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Коли: 1 лютого о 18:30

Неділя

Вечірка під назвою What is femine — це фантазія на тему космічної енергії та взаємодії з Всесвітом у його глобальному значенні. Лайнап: Katro Zauber, Hanna, Vera Logdanidi та Ochii.

Ціна: 300 грн

Де: Брухт, вул. Кудрявська, 16а

Коли: 2 лютого о 18:00

Цього дня на локації буде проходити барахолка, аукціон, чаювання та виступи франківських та київських виконавців:

простоКсеня

Різна

Eigengrau

Мій конфлікт

Соня Стецик

Ціна: донат від 500 грн за посиланням

Де: КультМотив, вул. Спаська, 36/31

Коли: 2 лютого о 16:30

Фото: bravefactoryartists, mixmag_ukraine, art.naposhti, Артем Чех