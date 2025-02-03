Шершні, Білий лотос, Касандра: 13 серіалів лютого

У лютому стімінгові платформи запрошують глядачів до перегляду найрізноманітніших історій: від кримінальних драм до наукової фантастики, від спортивних комедій до біографічних історій. Детальніше – в матеріалі БЖ.

Яблучний оцет

Дата виходу: 6 лютого

В ролях: Кейтлін Девер, Алісія Дебнем-Кері

1 сезон

Заснований на реальних подіях серіал розповідає про двох молодих жінок, які вводять весь світ в оману, пропагуючи нібито дієві методи оздоровлення. Одна з них – Бель Гібсон, матір-одиначка, яка заснувала свою велнес імперію на брехні про свою хворобу, яку вилікувала альтернативною медициною.

Касандра

Дата виходу: 6 лютого

В ролях: Міна Тандер, Лавінія Вільсон, Джошуа Кантара, Марк Льюїс, Франц Хартвіг

1 сезон

Науково-фантастичний трилер розповідає про родину, яка переїжджає до старовинного будинку, який обладнаний “розумними” технологіями. А точніше – його повністю контролює віртуальна помічниця, яка не зупиниться ні перед чим, щоб утримати нових мешканців всередині маєтка.

Убивства в Оре

Дата виходу: 6 лютого

В ролях: Амалія Хольм, Карла Сен, Кардо Радзаці, Чарлі Густафссон, Моа Стефансдоттер, Фріда Ардженто

1 сезон

В центрі кримінальної драми, знятої на основі книг шведської письменниці та юристки Вівеки Стен, – детективка, щодо якої ведеться внутрішнє розслідування. Вона їде у відпустку на гірськолижний курорт, але через зникнення дівчині змушена взятися до справи й розслідувати інцидент.

Кобра Кай

Дата виходу: 13 лютого

В ролях: Ральф Маччіо, Вільям Забка, Ксоло Марідуенья

6 сезон

На глядача чекають фінальні епізоди останнього сезону серіалу, заснованого на фільмі 1984 року "Малюк-каратист”. В центрі сюжету – дорослі герої оригінальної історії. Через багато років давні суперники Деніел ЛаРуссо і Джонні Лоуренс живуть вже зовсім інше життя: один має успішну мережу автосалонів, а інший перебивається нечастими заробітками. Та все змінюється, коли Лоуренс вирішує відкрити школу карате.

Шершні

Дата виходу: 14 лютого

В ролях: Мелані Лінскі, Софі Нелісс, Елла Пернелл, Джульєтт Льюїс, Крістіна Річчі

3 сезон

У центрі історії – школярки з жіночої футбольної команди, які у 1996 року вирушають на національний турнір до Сіетлу, але їхній літак падає в лісах Онтаріо. Декілька з пасажирів змогли врятуватися і тепер, намагаючись вижити в диких умовах, все більше втрачають людяність.

Білий лотос

Дата виходу: 16 лютого

В ролях: Леслі Бібб, Керрі Кун, Волтон Гоггінс, Скотт Гленн, Мішель Монаган, Патрік Шварценеггер, Наташа Ротуелл

3 сезон

Кожний з сезонів “Білого лотосу” розкривав страшні таємниці гостей елітних курортів. Цього разу ми вирушимо до Таїланду, де героями стане доволі ексцентрична компанія: керівник корпорації, йог, патріарх, акторка та інші.

Жорстоке кохання: історія Рут Елліс

Дата виходу: 17 лютого

В ролях: Люсі Бойнтон, Марк Стенлі, Джо Армстронг, Тобі Джонс, Лорі Девідсон

1 сезон

Це біографічна історія Рут Елліс, натхненна романів Керол Ен Лі “Прекрасний день для повішення: Справжня історія Рут Елліс”. Вона була наймолодшою менеджерку нічного клубу у Лондоні в 1950-х роках. Вона мала шалену популярність у чоловіків, втім одні з її стосунків закінчились трагічно – вбивством. Так Рут Елліс стала останньою жінкою, яку повісили у Великій Британії.

Річер

Дата виходу: 20 лютого

В ролях: Алан Річсон, Соня Кессіді, Марія Стен, Олів'є Ріхтерс

3 сезон

Третій сезон стане екранізацією сьомої книги із циклу Лі Чайлда про Річера. У романі під назвою “Засіб переконання” Джек змушений працювати під прикриттям, щоб урятувати інформатора, який опинився в лапах ворога з минулого головного героя.

Нульовий день

Дата виходу: 20 лютого

В ролях: Роберт Де Ніро, Ліззі Каплан, Джессі Племонс, Джоан Аллен, Конні Бріттон, Білл Кемп

1 сезон

Перша роль в серіалі для Роберта Де Ніро і образу в амплуа президента США. Точніше колишнього президента. Так, після маштабної кібератаки екс-очільнику держави доручили знайти злочинців, аби з’ясувати причини нової загрози.

На поверхні

Дата виходу: 21 лютого

В ролях: Гугу Мбата-Роу, Стефан Джеймс, Олівер Джексон-Коен

2 сезон

Продовження психологічного трилера розповідає про Софі Елліс, яка внаслідок тяжкої травми голови частково втрачає пам'ять і не може згадати, що спричинило інцидент. Поліція переконана, що Софі зробила спробу самогубства. Але героїня розуміє, що від неї приховують щось важливе.

Тисяча ударів

Дата виходу: 21 лютого

В ролях: Малачі Кірбі, Стівен Грем, Ерін Доерті, Френсіс Лавхол, Зіггі Хіт

1 сезон

В центрі сюжету серіалу від творця "Гострих картузів” – двоє друзів з Ямайки, Алек і Єзекий, яких затягнув вир подій, що бурхливо розвиваються в Лондоні. Частина злочинності відкрито заправляє вулицями міста, частина не виходить з підпілля. Тут вони потрапляють до нелегального боксерського клубу, де знайомляться з Шугаром Гудсоном. А також паралельно заводять приятельські стосунки з головою місцевої банди – Мері Карр.

Форс-мажори: Лос-Анджелес

Дата виходу: 23 лютого

В ролях: Стівен Амелл, Брайан Грінберг, Джош Макдерміт, Лекс Скотт Девіс

1 сезон

Спін-офф популярного серіалу “Форс-мажори” детальніше розкриває історію Теда Блека – колишнього федерального прокурора з Нью-Йорка, який тепер представляє найвпливовіших людей Лос-Анджелеса. Але його фірма зазнла провалу, тож герой робить усе, аби залишитися на плаву.

Плеймейкерка

Дата виходу: 27 лютого

В ролях: Кейт Гадсон

1 сезон

Комедійний серіал розповідає про колишню заявдлу тусовщицю Іслу Гордон, яка стала бізнес-леді. Несподівано її назначають президеткою баскетбольної команди "Лос-Анджелес Вейвз” замість брата, тож тепер вона має довести, що це був правильний вибір.



