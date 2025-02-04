На Львівщині збудують вітрову електростанцію потужністю 39,9 МВт
Компанія "Еко-Оптіма" отримає €40 млн кредиту від Ощадбанку для будівництва нової вітрової електростанції "Сокальська ВЕС".
Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.
Проєкт передбачає встановлення семи вітрогенераторів, які забезпечуватимуть генерацію до 122 млн кВт/год електроенергії щороку.
Будівництво триватиме трохи більше року. Запуск станції допоможе стабілізувати енергобаланс України та частково компенсувати втрати від зруйнованих електрогенеруючих потужностей.
Додатково компанія залучила €23 млн "зеленого" акредитиву за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.
Група "Еко-Оптіма" вже володіє 18 сонячними та вітровими електростанціями із загальною потужністю 216,8 МВт, з яких 88,5 МВт припадає на вітроенергетику.
Опубліковано: 04 лютого 2025