“Бруталіст”, “Реал” та “Бріджит Джонс”: 17 фільмів лютого

Цього місяця кіноманам доведеться винайти свій маховик часу, адже подивитися все розмаїття представленого в кінотеатрах та на стрімінгах контенту здається неможливим. Тож обирайте найцікавіші для себе фільми та плануйте похід в кіно з друзями та коханими. Детальніше про новинки – в добірці БЖ.

Типу вагітна

Дата виходу: 5 лютого

Режисер: Тайлер Спіндел

В ролях: Емі Шумер, Джілліан Белл, Бріанна Гоуї, Вілл Форте, Ліззі Бродвей,

Відома комікеса Емі Шумер повертається на екрани в новій комедії від Netflix та Happy Madison, компанії Адама Сендлера. Вона грає ​​молоду жінку Лейні, в якої вагітніє подруга. Несвідомо героїня починає відчувати дивну суміш заздрощів, що призводить до рішення вдягнути накладний живіт і вдавати вагітність. Але зустріч із чоловіком мрії значно ускладнює ситуацію.

Прокляті

Дата виходу: 6 лютого

Режисер: Тордур Палссон

В ролях: Одеса Янг, Джо Коул, Льюїс Гріббен

Події фоль-горрору розгортаються у XIX столітті. Біля берегів невеликого ісландського селища зазнає катастрофи корабель. Перед Євою стоїть вкрай важкий вибір – врятувати потерпілих чи зберегти запаси їжі для своїх односельців. Але кожне рішення несе за собою відповідальність і дуже скоро старовинні ісландські легенди нагадають, яку страшну ціну можна за заплатити за скоєне.

Любов зла

Дата виходу: 6 лютого

Режисер: Джонатан Эйсебио

В ролях: Ке Хью Кван, Аріана ДеБос, Деніел Ву

Головний герой комедійного бойовика – зірка “оскароносного” фільму “Все, завжди і водночас”. Він грає Марвіна Гейбла — успішного рієлтора, який колись був кіллером. Його минуле нагадує про себе у вигляді повідомлення від екс-напарниці, що за Марвіном полює рідний брат, який є кримінальним босом.

Канадець



Дата виходу: 6 лютого

Режисер: Пол Шредер

В ролях: Річард Гір, Ума Турман, Каролін Давернас, Пенелопа Мітчелл, Майкл Імперіолі, Джейкоб Елорді

Драматична стрічка, заснована на романі Рассела Бенкса, розповідає про режисера-документаліста Леонарда Файфа, який втік до Канади, щоб уникнути призову на в’єтнамську війну. Він хворіє на рак і погоджується на своє останнє в житті інтерв’ю, аби розповісти про всі таємниці свого життя.

Тиша

Дата виходу: 6 лютого

Режисер: Бред Андерсон

В ролях: Марк Стронґ, Сандра Франк, Юель Кіннаман

В центрі сюжету кримінального триллеру – детектив поліції Бостона Френк Шоу, який втратив слух внаслідок нещасного випадку на роботі. Його переводять до іншого департаменту, де він має допрацювати до пенсії, але завдяки колишньому напарнику Френк опиняється у вирі подій – їм потрібно захистити глухого свідка вбивства і єдиний, хто може зрозуміти дівчину, це наш герой.

Партенопа

Дата виходу: 6 лютого

Режисер: Паоло Соррентіно

В ролях: Ґері Олдман, Ізабелла Феррарі, Селест Далла Порта

“Партенопа” – фільм в найкращий традиціях Паоло Соррентіно. Режисер зізнається в коханні Неаполю та красі, яка буквально вивалюється на глядача з кожного кадру. Головна героїня – Партенопа, в якій оточуючі попри її кмітливий розум, завжди помічали лише красу. Вона настільки вабила до себе, що чоловіки втрачали голову, а дівчина отримувала все, чого забажає. Але бажання не завжди приводять нас туди, куди ми прагнули.

Відьмак: Сирени з глибин

Дата виходу: 11 лютого

Режисер: Кан Хей Чул

Ролі озвучували: Дуг Кокл, Джої Бейті, Аня Чалотра, Крістіна Рен

Всесвіт “Відьмака” продовжує розширятися, як заповідав ще Ейнштейн. Анімаційний фільм від Netflix заснований на книжковому циклі Анджея Сапковського, а саме – на оповіданні “Трохи жертовності”. В центрі оповіді – Ґеральт з Рівії, який розслідує серію нападів на прибережне містечко, мешканці якого потерпають від жителів морських глибин.

Бріджит Джонс: Закохана у хлопця

Дата виходу: 13 лютого

Режисер: Майкл Морріс

В ролях: Рене Зеллвеґер, Емма Томпсон, Гʼю Ґрант, Лео Вудалл, Колін ФЕрт

Яке ж 14 лютого без посиденьок зі всіма улюбленою героїнею! Цей рік повертає на екрани харизматичну та дещо незграбну Бріджит Джонс, якій ось уже виповнився 51 рік і вона виховує двох дітей. Попри це жінка досі не знайшла своє кохання, тож активно береться до справи на сайтах для знайомтсв. Невдовзі в життя Бріджит вриваються одразу два коханці – шкільний вчитель містер Воллакет та молодий хлопець Рокстер. Кого ж обере журналістка?

Тут і зараз

Дата виходу: 13 лютого

Режисер: Роберт Земекіс

В ролях: Том Генкс, Мішель Докері, Пол Беттані, Келлі Рійллі, Робін Райт, Ґвілім Лі, Девід Фінн, Офелія Ловібонд

Сценарій драматичної стрічки засновано на графічному романі Річарда Макгуайра “Тут”, що розповідає про кохання, втрати і надії мешканців Нової Англії. Події розгортаються в різних епохах, а от камера при цьому залишається статичною.

Капітан Америка: Чудесний новий світ

Дата виходу: 13 лютого

Режисер: Джуліус Она

В ролях: Ентоні Макі, Денні Рамірес, Гаррісон Форд, Шира Хаас

Сем Вілсон опиняється в епіцентрі міжнародного скандалу після зустрічі з новообраним президентом США. Тепер він мусить викрити глобальну змову, яка загрожує всьому світу, а для цього необхідно об’єднатися зі старими союзниками.

Ущелина

Дата прем’єри: 14 лютого

Режисер: Скотт Дерріксон

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Майлз Теллер, Сігурні Вівер, Сопе Дірісу, Вільям Г'юстон

Дія романтичного бойовика розгортається навколо двох елітних снайперів, приставлених на вежі по обидва боки загадкової ущелини. Їм доручено місію з контролю секретного об’єкта та спостереження за будь-якою активністю на дні прірви. Між тим між вартовими поступово виникає романтичний зв’язок.

Справжній біль

Дата виходу: 20 лютого

Режисер: Джессі Айзенберг

В ролях: Кіран Калкін, Джессі Айзенберг, Вілл Шарп, Дженніфер Грей

Трагікомедія про пошуки родинного зв’язку стала вже другою режисерською роботою для Джессі Айзенберга, який цього разу виконав також і одну з головних ролей. Його кузена, єврея Бенджі, разом з яким вони вирушають до Польщі, аби вшанувати пам’ять померлої бабусі та віднайти своє коріння, грає Кіран Калкін, відомий за серіалом “Спадкоємці”.

Бруталіст

Дата виходу: 20 лютого

Режисер: Брейді Корбет

В ролях: Едріан Броуді, Фелісіті Джонс, Гай Пірс, Джо Елвін, Реффі Кессіді, Стейсі Мартін, Ісаак Де Банколе, Алессандро Нівола, Аріана Лабед

Епічний історичний довгобуд створювався майже сім років. Історія у фільмі охоплює понад 30 років життя головних героїв. Архітектор Ласло Тот – угорський єврей, якому вдалося вижити в Аушвіці. Він емігрував до Філадельфії разом зі своєю дружиною Ержебет, де познайомився з бізнесменом Гаррісоном Лі Ван Бюреном. Ласло погоджується побудувати монументальний архітектурний проєкт на прохання нового знайомого, однак це призводить до катастрофічних наслідків.

Мавпа

Дата виходу: 20 лютого

Режисер: Оз Перкінс

В ролях: Тео Джеймс, Крістіан Конвері, Тетяна Маслані, Елайджа Вуд

Сюжет фільму жахів заснований на однойменному оповіданні Стівена Кінга, яке розповідає про братів-близнюків, які знаходять на горищі іграшкову мавпочку свого батька, стаючи свідками жахливих смертей. Хлопці вирішують позбутися іграшки. І згодом їхні життєві шляхи розходяться. Та незабаром братам доведеться знову об’єднатися, забувши старі образи, адже випущене зло знову повернулось.

РЕАЛ

Дата виходу: 20 лютого

Режисер: Олег Сенцов

Режисер Олег Сенцов, який служить в штурмовій бригаді, влітку 2023 року бере участь у контрнаступі. Його БМП підбивають, і він разом зі своїми бійцями опиняється в найближчій траншеї. Випадково увімкнена камера фіксує півтори години хаосу війни, в якому важко розібратися і ще важче на щось вплинути. У фільмі “Реал” немає монтажу та спецефектів, але є справжнє відчуття того, що відбувається на фронті.

Шалено закохані

Дата виходу: 27 лютого 2025

Режисер: Жиль Леллуш

В ролях: Франсуа Сівіль, Адель Екзаркопулос, Малік Фріка

Головні герої романтичної історії – Клотер та Джекі. Вони познайомились ще підлітками. За класикою, Джекі з ганої родини, а Клотер – бунтівний син робітника заводу. Втім, юне кохання зазнало краху, коли хлопець потрапив до в’язниці. Але Клотер не втратив почуттів і єдине, що його тримає – це думка про кохану Джекі.

П’яте вересня

Дата виходу: 27 лютого

Режисер: Тім Фельбаум

В ролях: Пітер Сарсгаард, Джон Магаро, Бен Чаплін

Історична драма розповідає про жахливий теракт, який стався на мюнхенській Олімпіаді 1972 року. Вранці 5 вересня озброєні палестинські терористи проникли до будинку в Олімпійському селищі, де мешкали ізраїльські спортсмени, вбили двох атлетів і ще девʼятьох захопили в заручники.

Історія у фільмі зображена з точки зору знімальної групи ABC Sports і їхнього висвітлення тих подій по телебаченню, з використанням архівних репортажних кадрів каналу.