Купити або продати авто на маркетплейсі AUTO.RIA тепер можна через “Дію”: як саме

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Ірина Маймур
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“Дію” інтегрували із сервісом купівлі-продажу авто AUTO.RIA. Це дасть змогу купувати та продавати автомобілі без візиту до сервісного центру та ризиків, пов’язаних із перекупами, говорять в "Дії".

"Переоформлюйте авто на AUTO.RIA через "Дію" без дебатів із перекупами та черг у сервісному центрі. Усе легко, безпечно й прозоро", – йдеться в повідомленні.

Щоб переоформити автомобіль, потрібно:

  • Обрати на AUTO.RIA функцію "Перереєструвати ТЗ через Дію".
  • Перейти за інструкцією та натиснути "Переоформити в Дії".
  • Заповнити необхідні дані та надіслати запит покупцю.
  • Підписати договір через Дія.Підпис.

Також у застосунку можна одразу вибрати номерні знаки, замовити техпаспорт і сплатити сервісні збори.

За допомогою "Дії" змінити власника авто можна лише раз на рік, що мінімізує ризики участі перекупів у процесі купівлі-продажу.

Фото: Yuzhny.info

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Опубліковано: 07 лютого 2025
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