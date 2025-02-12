Куди піти у Києві 14-16 лютого: Kazka, Yaktak, Щука Риба та ковзанка під діджей сети

Протягом 14-16 лютого у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких вечірки у Хвильовому та Closer, концерти гуртів та співаків – Щука Риба, Kazka, Yaktak, Dantes, благодійний ярмарок до Дня всіх законих у Театрі на лівому березі, музична ковзанка на ВДНГ та багато іншого.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

14 лютого буде вечірка за участю диджей-дуету Каті та Міши, які є подружжям та співзасновниками фестивалю Laboratorium. Їхня добірка є потужною сумішшю ритмічного та енергійного саунду з гармонійними ейсід-відтінками. Вхід за донат.

15 лютого для вас виступатимуть диджеї Aone та Hoodprouds та електронний артисті барабанник Sominaryst. Кульмінацією вечора стануть акустичні виступи музиканта Валі Самурая та гурта "Проклятий Х**" . Вхід: 100 грн до 18:00, після — 200 грн.

16 лютого у рамках Вишневого Марафону виступатимуть Юлія Крейтор та Влада Бучко. Вхід: донат від 100 грн.

Ціна: від 100 грн\донат

Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 14 та 16 лютого о 19:00, 15 лютого о 16:30

14 лютого на вас чекає виступ гурту Щука Риба, які всім гостям вечір танців та кохання до Дня всіх законаних. 15 лютого планується вечірка під назвою "Люта Любов", на якій свої селекції гратимуть Рустам і Домніца, а також E.Lina. 16 лютого відбудеться Вертуха, на якій запалюватимуть Kadiristy b2b, Alex Perere, Seba Korecky b2b, Zovsemnetiho.

Ціна: Щука Риба – квитки від 500 грн. "Люта Любов" – квитки на вході 300 грн до 18:00, після – 450 грн оплата тільки готівкою. Вертуха – квитки вартістю 600грн онлайн та 800 грн на вході

Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 14 лютого о 18:00, 15 лютого о 16:00, 16 лютого о 17:00

У фан-зоні для вас будуть доступні бари та лаунж-зона, ви зможете на повну відчути енергетику артистів та насолодитись танцями, а в секторі бельетажу та віп-ложах для вас буде доступний сервіс ресторанного обслуговування.

Ціна: від 850 грн. Квитки

Де: Freedom Hall, вул. Кирилівська, 134

Коли: 14 лютого о 18:00

На ярмарку на вас чекають:

бар, де ви зможете спробувати фірмові коктейлі та смачні страви від акторів театру, а також чай або фільтр-каву

валентинки, які були власноруч зроблені та прикрашені акторами театру

тематичні фотозони, де ви зможете зробити знімок на поляроїд у святковій атмосфері

beauty-зона від Goldwell, на якій можна буде зробити святкову зачіску

безпрограшна лотерея, в якій можна буде виграти круті призи від театру та партнерів – Goldwell, Henkell Freixenet Ukraine, Pink Freud Kyiv, Pesto Cafe

найкращі живі квіти від Рашада Бабаєва, та Uflora. Також на вас чекатимуть рослини у вазонах від команди театру

ворожіння та ритуали від найкращої ворожки театру

свічки від dreamer candle house

теплі подарунки від команди театру

тематична пошта, за допомогою якої можна буде надіслати своє таємне послання будь-кому з акторів театру, і ваш лист обов’язково доставлять адресату

ексклюзивний мерч театру

парні комплекти від Spadshchyna

Бажаний дрес-код заходу: всі відтінки червоного та рожевий.

Ціна: вхід вільний

Де: Театр на лівому березі, просп. Броварський, 25

Коли: 14 лютого о 16:00

На ковзанці в Зимовій Країні на ВДНГ проодитиме справжня вечірка з диджеями.

Для вас гратимуть:

14 лютого – DJ Iurii Kram

15 лютого – APLOMBO

16 лютого – Sanya Dymov

Ціна: 390 грн. Квитки

Де: ВДНГ, просп. Академіка Гдушкова, 1

Коли: 14-16 лютого з 18:00

Цього дня він презентує свою особливу сольну програму до Дня всіх закоханих та заспіває "Порічка", "Уночі", "Пробач", "Попелом" та інші атмосферні хіти.

Ціна: від 850 грн. Квитки

Де: Stereo Plaza, просп. Лобановського, 119

Коли: 14 лютого 18:00

На концерті до Дня всіх закоханих він заспіває свої добре знайомі пісні – "Губи у губах", "Дура", а також нові композиції – "Руда вода" та "Дівчино мила" та інші треки.

Ціна: від 850 грн. Квитки

Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41

Коли: 14 лютого 19:00

Субота

Тут ви зможете поспілкуватися з майстрами та дізнатися історію кожної роботи, відчути натхнення, гуляючи серед різноманітних творчих стендів та провести час у теплій, творчій атмосфері справжнього арт-простору.

Ціна: вхід вільний

Де: Mates, вул. Гоголівська, 25

Коли: 15-16 лютого з 11:00

На заході ви зможете купити зі знижками трендовий жіночий та чоловічий одяг, взуття на холодний сезон і на прийдешню весну, сумки різноманітних стилів, розмірів і матеріалів, актуальні в’язані й шкіряні аксесуари.

А також на вас чекатиме зона відпочинку та фудкорт, де за чашкою кави можна перепочити від шопінгу, погомоніти з друзями чи смачно перекусити.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вул. Десятинна, 12

Коли: 15-16 лютого з 10:00

На ній говоритимуть про видимі й невидимі зв’язки Гніздовського з птахами, звірями, рослинами і людьми; пригадають основні моменти з приватного і мистецького життя українсько-американського художника, порозглянуть родинні знімки, а також зможете дізнатися трохи про улюблені графічні техніки майстра.

Ціна: від 200 грн. Реєстрація за посиланням

Де: книгарня "Сенс", вул. Хрещатик, 34

Коли: 15 лютого з 16:00 та 18:00, 16 лютого о 14:00

Фото: neo_decor_space, zapadenec.dron, alexperera, yaktak_official, Всі.Свої,