Ветерани з інвалідністю зможуть безкоштовно навчитися водити спеціалізовані автівки
Мінветеранів компенсуватиме витрати на навчання керуванню на спеціалізованих авто для ветеранів з інвалідністю.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
Це стало можливим завдяки змінам до Постанови КМУ №432 у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської “Автошколи для осіб з інвалідністю”.
Тепер ветерани війни з інвалідністю, їхні родини, а також сім’ї загиблих Захисників і Захисниць України зможуть пройти курси керування спеціалізованими транспортними засобами та отримати водійське посвідчення безкоштовно.
Як зазначила заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова, це важливий крок для підвищення мобільності та незалежності ветеранів.
Наразі автошколи для осіб з інвалідністю працюють у шести регіонах: Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Хмельницькій областях.
Фото: Мінветеранів