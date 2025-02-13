Ветерани з інвалідністю зможуть безкоштовно навчитися водити спеціалізовані автівки

Мінветеранів компенсуватиме витрати на навчання керуванню на спеціалізованих авто для ветеранів з інвалідністю.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Це стало можливим завдяки змінам до Постанови КМУ №432 у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської “Автошколи для осіб з інвалідністю”.

Тепер ветерани війни з інвалідністю, їхні родини, а також сім’ї загиблих Захисників і Захисниць України зможуть пройти курси керування спеціалізованими транспортними засобами та отримати водійське посвідчення безкоштовно.

Як зазначила заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова, це важливий крок для підвищення мобільності та незалежності ветеранів.

Наразі автошколи для осіб з інвалідністю працюють у шести регіонах: Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Хмельницькій областях.

Фото: Мінветеранів