Шляхопровід на Броварському проспекті відремонтують: проєктування коштуватиме майже 4 млн гривень

393
Валерія Гуржий
share share

У Києві планують відремонтувати шляхопровід, який розташований на перетині Броварського проспекту з проспектом Леоніда Каденюка та вулицею Кіото.

Про це йдеться на сайті Prozzoro.

На роботи з проєктування виділено 3,9 млн гривень, а замовником робіт є КП “Київавтошляхміст”. Проєктною документацією необхідно передбачити відновлення працездатності та забезпечення надійності конструкцій опор, прогонових будов шляхопроводу, ремонт мостового полотна, влаштування дорожньої розмітки, заміну перильної огорожі, ремонт залізобетонних балок прогонової будови, ремонт опорних частин, ремонт опор, ремонт сходів, ремонт та укріплення конусів шляхопроводу.

Сам проєкт має бути готовий до 31 грудня 2025 року.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 20 лютого 2025
share share
"Покинь, якщо кохаєш" та антології української поезії: рейтинг найпопулярніших книг за програмою "єКнига" "Покинь, якщо кохаєш" та антології української поезії: рейтинг найпопулярніших книг за програмою "єКнига" Пішохідний бульвар у Дніпрі увійшов до збірки кращих проєктів ландшафтної архітектури світу Пішохідний бульвар у Дніпрі увійшов до збірки кращих проєктів ландшафтної архітектури світу Футболки з архітектурою Києва XIX століття випустили в рамках благодійного лімітованого дропу Футболки з архітектурою Києва XIX століття випустили в рамках благодійного лімітованого дропу У Бучі створять освітній екопростір в парку “Диво”: як він виглядатиме У Бучі створять освітній екопростір в парку “Диво”: як він виглядатиме
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.