Шляхопровід на Броварському проспекті відремонтують: проєктування коштуватиме майже 4 млн гривень

У Києві планують відремонтувати шляхопровід, який розташований на перетині Броварського проспекту з проспектом Леоніда Каденюка та вулицею Кіото.

Про це йдеться на сайті Prozzoro.

На роботи з проєктування виділено 3,9 млн гривень, а замовником робіт є КП “Київавтошляхміст”. Проєктною документацією необхідно передбачити відновлення працездатності та забезпечення надійності конструкцій опор, прогонових будов шляхопроводу, ремонт мостового полотна, влаштування дорожньої розмітки, заміну перильної огорожі, ремонт залізобетонних балок прогонової будови, ремонт опорних частин, ремонт опор, ремонт сходів, ремонт та укріплення конусів шляхопроводу.

Сам проєкт має бути готовий до 31 грудня 2025 року.