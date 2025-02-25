Дивіться, який Український сад хочуть облаштувати у Талліні, як нагадування про війну

У Талліні в парку Лембіту з'явиться Український сад, який символічно відзначить українську боротьбу за свободу.

Про це повідомляє World Landscape Architecture.

Ландшафтний архітектурний конкурс щодо реалізації саду виграла архітектурна фірма Eek&Mutso з їхнім проєктом, згідно з яким планується створити зон для гри, відпочинку та споглядання на символічних місцях минулих руйнувань.

Ключова вимога полягала в тому, щоб проєкт був контекстуально чутливим, поважав природні цінності парку Лембіту та інтегрувався в навколишнє середовище у вишуканий та змістовний спосіб.

Проєкт-переможець висвітлює забутий історичний шар території, відновлюючи траєкторію колишньої вулиці Õuna та прилеглих будівельних конструкцій, які були зруйновані під час Другої світової війни. Таким чином, проєкт створює міцний міст між історією Таллінна та сучасною українською реальністю, а також забезпечує глибше розуміння минулого парку Лембіту. У той же час проєкт збагачує парк новими зонами для активного відпочинку та дозвілля, заохочуючи більше використовувати його людьми різного віку та походження.

Загалом на конкурс ландшафтної архітектури Ukraine Garden було подано 17 робіт, кожна з яких відрізнялася підходом і виконанням — від чутливих і мінімалістичних рішень до візуально сміливих і експериментальних ідей, деякі з яких, можливо, були нездійсненними, але все ж являли собою сміливі архітектурні бачення.

Територія парку Лембіту колись була забудованим кварталом міста, який був зруйнований під час бомбардувань у березні 1944 року. Створення "Українського саду" має на меті висловити підтримку Таллінном України, підкреслити важливість свободи та історичної пам’яті, а також створити значущий міський простір, де люди можуть поміркувати та на мить відійти від міської суєти.

Фото: World Landscape Architecture