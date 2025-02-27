7 книг березня від українських видавництв

“Бідолашні створіння” Аласдер Ґрей, “Ніколи не бреши Фріди” Мак-Фадден. Моторошний психологічний трилер та перша українська антиутопія. Постмодерний роман про жіночу природу або карколомне підліткове фентезі з давньогрецькою міфологією.

Підготували для вас топ різножанрових новинок від українських видавництва, що вийшли у друком у березні 2025 року.

“Він”, Саріна Бовен, Елль Кеннеді

Джеймі Кеннінґ ніяк не може збагнути, як утратив найкращого друга: татуйованого саркастичного порушника правил Раяна Веслі. Так, в останню ніч у хокейному таборі, коли їм було по вісімнадцять, вони трохи захопилися… Проте скоро команди коледжів зустрінуться на національному чемпіонаті, й у нього нарешті з’явиться шанс перепросити.

Та одного погляду на краша вистачає, щоб почуття спалахнули з новою силою. Джеймі довго чекав на пояснення, а натомість отримав ще більше запитань. Чи може одна ніч сексу зруйнувати дружбу? І чи це дійсно дружба?

І ось Веслі з’являється в тренувальному таборі, де вони проведуть пліч-о-пліч ще одне спекотне літо. Тож Джеймі доведеться з’ясувати дещо про свого друга… і дізнатися справді важливе про самого себе.

Роман став переможцем RITA Award by Romance Writers of America (2016). Номінант Goodreads Choice Award (2016) у категорії романтична проза. Історію радить до прочитання письменниця Коллін Гувер.

До речі, це перша частина в серії. Персонажі цього ЛГБТ-роману харизматичні, привабливі, а хімія між ними змушує шкіру вкриватися сиротами.

Видавництво: Рідна Мова

Жанр: спортроман

Кількість сторінок: 368 с

Ціна: 400 грн

Ідеально, якщо любите “І зійде крига” Ханни Грейс

“Ніколи не бреши”, Фріда Мак-Фадден

Іноді правда вбиває. У пошуках будинку своєї мрії молодята Трісія та Ейтан опиняються в розкішному маєтку на Кедровій Алеї, виставленому на продаж. Оглядаючи кімнати, вони розуміють, що саме тут жила докторка Адріана Гейл, відома фахівчиня з психіатрії, яка загадково зникла майже чотири роки тому.

У пошуках розваги чи бодай якоїсь книжки Трісія натрапляє на таємну кімнату, де зберігаються аудіозаписи розмов докторки Гейл з усіма пацієнтами. Вирішивши послухати їх, касета за касетою, вона неочікувано дізнається про низку подій, які передували зникненню психіатрині. Щось жахливе сталося в цьому будинку…

Від авторки культових бестселерів “Служниця” та “Секрет служниці”. Непередбачуваний трилер “Ніколи не бреши” має високі читацькі рейтинги на Goodreads та Amazon. Події книги розгортаються в обмеженому просторі, напруга зростає з кожною сторінкою. А у фіналі на читача чекає абсолютно шокуючий твіст.

Видавництво: Vivat

Жанр: психологічний трилер

Кількість сторінок: 304 с

Ціна: 330 грн

Ідеально, якщо любите “Місяцеве дитя” Карен Мак-Квесчин

“За відсутності чоловіків”, Філіпп Бессон

Літо, 1916 рік. У небі з’являються перші тіні німецьких дирижаблів, а паризькі чоловіки вирушають на фронт. Для шістнадцятирічного Венсана, який залишається у місті майже сам, в оточенні надмірної любові й турботи жінок, життя має вигляд справжнього тріумфу свободи.

Та все змінює перша закоханість у французького солдата Артюра Валеса і знайомство з відомим письменником Марселем Прустом. І десь там, серед листів, сповнених чуттєвих таємниць й одкровення першої пристрасті до французького піхотинця, розпочинається шлях його дорослішання.

Чуттєвий і болісний роман, що глибоко розкриває романтику й розбещеність життя золотої молоді. Володар премії Emmanuel-Roblès, Prix premier Roman de Culture et bibliothèques pour tous de la Sarthe. Емоції та почуття героїв на тлі глобальних змін та катастроф, непрості вибори та доленосні рішення не залишать вас байдужим до цього роману.

Видавництво: Лабораторія

Жанр: історичний, любовний роман

Кількість сторінок: 240 с

Ціна: 299 грн

Ідеально, якщо любите "Дім на краю світу" Майкла Каннінґема

“Зі мною насправді ВСЕ ДОБРЕ!”, Моніка Гейзі

Життя 28-річної Меґґі, одинокої жінки у статусі розлученої, перетворилося на пустку і безладні пошуки радості. Тепер Меґґі замовляє на доставку гамбургери о 4-й ранку, сумує за кішкою Джанет, яку забрав колишній, безкінечно переглядає серіали, борючись із безсонням й тривожністю, замовляє в інтернеті непотрібні речі і переживає свій перший самотній рік.

Але для друзів у неї НАСПРАВДІ ВСЕ ДОБРЕ. І хоча довкола є багато печалі й навіть сміху, головна героїня крок за кроком намагається зрозуміти невизначеність сучасного кохання і стосунків, дружби та віднайти, здавалось би, втрачену себе, а найголовніше – зрозуміти, як по-справжньому бути щасливою.

Добра, світла історія, сповнена надії, гумору, пошуків себе. Після прочитання на серці стає по-справжньому тепло, з'являється віра у краще. Це дуже класна книга, особливо для важких сьогоденних реалій, адже роман по-справжньому допомагає відволіктися та перезавантажитися.

Видавництво: Видавництво старого Лева

Жанр: любовний роман

Кількість сторінок: 472 с

Ціна:450 грн

Ідеально, якщо любите “Щоденник Бріджит Джонс” Гелен Філдінг

“Бідолашні створіння”, Аласдер Ґрей

Якби Віктор Франкенштайн перенісся в майбутнє, він став би Богвіном Бакстером. А може, це одна людина? Бог зна. Але "Бідолашні створіння" – постмодерна історія про лікаря Богвіна Бакстера та його творіння – Беллу Бакстер. Про молоду жінку, у якої мозок немовляти. Про амбітну жінку, яка досягає того, чого хоче. Ви поринете у фантасмагорію і зʼясовуватимете, де правда, а де вигадка.

Можливо, співчуватимете бідолашкам, які втрапили в скруту. Кататиметеся на гойдалках, які для вас підготував автор, Арчибальд Максвічнем, доктор медицини. Словом, ви зануритеся з головою у Шотландію, у суспільно-політичне життя й точно пропустите через себе історію Белли Бакстер. Чи Вікторії Максвічнем.

Саме цю культову книжку екранізував режисер Йоргос Лантімос із Еммою Стоун у головній ролі.

Якщо ви шукаєте щось нестандартне, з перчинкою, досить екстраординарне, проте глибоке чтиво – ця історія закриє такий гештальт. Після прочитання в голові буде відчуття приємного “книжкового похмілля”, і ви точно шукатимете історії, схожі на цю.

Видавництво: #книголав

Жанр: сучасна проза

Кількість сторінок: 400 с

Ціна: 550 грн

Ідеально, якщо любите “Зайчик” Авад Мона

“Семптем”, Анна Сурган

Семптем — футуристичне семирівневе місто, що захищає мешканців від небезпек зовнішнього світу. Кожен рівень має свої особливості: що вищий рівень, то краща якість життя. Перейти з нижчого рівня на вищий майже неможливо, але Ірисі це вдалося, адже її призначили доглядальницею немовляти в сім’ї винахідників з другого рівня.

Та не встигла дівчина звикнути до нового життя, як почалися жахливі події: містом шириться загадкова смертоносна хвороба, а загарбники скористалися нагодою і намагаються захопити Семптем. Ірисі доводиться рятувати не лише немовля, а й ціле місто. А ще стрімко дорослішати, знаходити союзників, ухвалювати складні рішення та слідувати цінностям у світі, де подеколи важко збагнути, хто свій, а хто чужий...

Роман натхненний устроєм кімерійців, що проживали на території сучасного Миколаєва. А ще позиціонується як перша українська сучасна антиутопія. У цьому виданні є кольорові вклейки, що додають книзі казковості. Дуже самобутня історія з приємним посмаком.

Видавництво: Artbooks

Жанр: антиутопія, підліткове

Ціна: 550 грн

Ідеально, якщо любите “Хроніки Амбера" Роджер Желязни

“Персі Джексон. Прокляття титана”, Рік Ріордан

Коли зникає спочатку Аннабет, а згодом богиня Артеміда, у Персі не залишається вибору: він мусить їх урятувати. Керуючись словами Оракула та власними снами, разом із друзями – дочкою Зевса Талією, сатиром Ґровером та двома безсмертними мисливицями – хлопець вирушає назустріч незнищенним монстрам.

Але кому до снаги ув’язнити могутню богиню? Чи жива Аннабет? І що це за страшне чудовисько, яке має стати кінцем Олімпу? Оракул передрік: хтось із друзів Персі у цих пошуках неодмінно загине. Й Оракул, на жаль, ніколи не бреше…

Серія про Персі Джексона – сина бога морів – є підлітковим бестселером New York Times Ріка Ріордана. Книжки серії екранізовано (є фільм та серіал). Давньогрецький сеттінг, добірний гумор автора, динаміка на кожній сторінці роблять цей цикл неперевершено цікавим не лише для підлітків, а й для дорослих.

“Прокляття титана” є третьою частиною серії, яку видавництво Readberry наразі перевидає у новому оформленні.

Видавництво: Readberry

Жанр: підліткове пригодницьке фентезі

Кількість сторінок: 336 с

Ціна: 450 грн

Ідеально, якщо любите "Місто кісток" Кассандри Клер та “Гаррі Поттера” Джоан Роулінг